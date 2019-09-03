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РИА Новости
Союзное государство

Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией

16:11 03.09.2019 (обновлено: 16:45 03.09.2019)
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© Алексей НикольскийПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
© Алексей Никольский
МИНСК, 3 сен — РИА Новости. Проект программы действий по интеграции с Россией передали президенту Белоруссии Александру Лукашенко для дальнейшего одобрения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.
В начале сентября глава правительства Сергей Румас рассчитывает провести встречу с российским коллегой Дмитрием Медведевым для предварительного подписания документа. После этого, по словам Румаса, проект могут опубликовать, чтобы "у общественности были сняты какие-то опасения по поводу суверенитета".
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Как отмечала белорусская сторона, в предлагаемой программе нет вопросов политического характера, но заложена концепция, подразумевающая реализацию принципа "две страны — один рынок".

Договор об интеграции

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции.
Этим летом состоялись переговоры Лукашенко и Путина.
Было решено к 1 ноября разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.
При этом Лукашенко предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу действий до 8 декабря 2019 года.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Главное в программе будет - дайте денег....
3 сентября, 16:15
Арсений Понфилекно
181112433
Интеграция с Беларуссью может быть одна, это присоединение к России, как автономная республика или край без права выхода.
3 сентября, 16:37
yyyu55 yu55
44010419
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