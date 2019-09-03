Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией

МИНСК, 3 сен — РИА Новости. Проект программы действий по интеграции с Россией передали президенту Белоруссии Александру Лукашенко для дальнейшего одобрения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.

В начале сентября глава правительства Сергей Румас рассчитывает провести встречу с российским коллегой Дмитрием Медведевым для предварительного подписания документа. После этого, по словам Румаса, проект могут опубликовать, чтобы "у общественности были сняты какие-то опасения по поводу суверенитета".

Как отмечала белорусская сторона, в предлагаемой программе нет вопросов политического характера, но заложена концепция, подразумевающая реализацию принципа "две страны — один рынок".

Договор об интеграции

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции.

Этим летом состоялись переговоры Лукашенко и Путина.

Было решено к 1 ноября разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.