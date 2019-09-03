В Нижневартовске проверят инцидент с птицей, попавшей в самолет при посадке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 сен - РИА Новости. Следователи проводят проверку из-за попадания птицы в самолет авиакомпании "ЮТэйр" при посадке в Нижневартовске (ХМАО), из-за чего во вторник был задержан ряд рейсов, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее в пресс-службе перевозчика сообщили РИА Новости, что рейсы из Нижневартовска через Ханты-Мансийск в Тюмень, а также из Тюмени в Уфу во вторник выполнены с задержкой, так как в воздухозаборник самолета при посадке в Нижневартовске попала птица. Авиакомпания заменила борт, резервный самолет прибыл из соседнего Сургута.

По предварительным данным следственного ведомства, в воздухозаборнике двигателя самолета обнаружены "фрагменты оперения птиц".

"Следователями... опрашиваются представители аэропорта, авиакомпании "ЮТэйр", а также проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.