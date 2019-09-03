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РИА Новости

В Нижневартовске проверят инцидент с птицей, попавшей в самолет при посадке

16:04 03.09.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 авиакомпании Utair
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 сен - РИА Новости. Следователи проводят проверку из-за попадания птицы в самолет авиакомпании "ЮТэйр" при посадке в Нижневартовске (ХМАО), из-за чего во вторник был задержан ряд рейсов, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее в пресс-службе перевозчика сообщили РИА Новости, что рейсы из Нижневартовска через Ханты-Мансийск в Тюмень, а также из Тюмени в Уфу во вторник выполнены с задержкой, так как в воздухозаборник самолета при посадке в Нижневартовске попала птица. Авиакомпания заменила борт, резервный самолет прибыл из соседнего Сургута.
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По предварительным данным следственного ведомства, в воздухозаборнике двигателя самолета обнаружены "фрагменты оперения птиц".
"Следователями... опрашиваются представители аэропорта, авиакомпании "ЮТэйр", а также проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Задержка каждого из рейсов, согласно данным тюменского аэропорта "Рощино", составила от 2 до 3 часов.
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Следственный комитет РФНижневартовскРоссияПроисшествия
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