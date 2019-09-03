Финляндия названа лучшей страной для путешествий по дикой природе

ХЕЛЬСИНКИ, 3 сен — РИА Новости. Финляндия признана лучшей страной для путешествий по дикой природе в 2019 году, следует из доклада международного агентства True Luxury Travel.
"Наш анализ 2019 года показал, что Финляндия является лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе - благодаря высокому уровню экологической устойчивости, уникальности и разнообразности видов, красивым ландшафтам и усилиям по сохранению природы", - говорится в докладе агентства.
Среди критериев оценки – количество национальных парков, биоразнообразие, риск исчезновения "краснокнижных" видов животных и растений, усилия государства по сохранению природы и другие.
Также в рейтинге стран находятся Швеция, Бразилия, Канада, США, Норвегия, Испания, Германия, Польша, Словения. Россия занимает 14-е место, Латвия на 18-м, Эстония на 19-м, Литва на 48-м. Всего в списке насчитывается 60 стран.