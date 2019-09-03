Финляндия названа лучшей страной для путешествий по дикой природе

ХЕЛЬСИНКИ, 3 сен — РИА Новости. Финляндия признана лучшей страной для путешествий по дикой природе в 2019 году, следует из доклада международного агентства True Luxury Travel.

"Наш анализ 2019 года показал, что Финляндия является лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе - благодаря высокому уровню экологической устойчивости, уникальности и разнообразности видов, красивым ландшафтам и усилиям по сохранению природы", - говорится в докладе агентства.

Среди критериев оценки – количество национальных парков, биоразнообразие, риск исчезновения "краснокнижных" видов животных и растений, усилия государства по сохранению природы и другие.