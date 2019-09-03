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РИА Новости

Рейс Самара-Ларнака задержали из-за трещины на стекле кабины пилотов

15:59 03.09.2019
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© РИА Новости / Анар МовсумовАэропорт Самары
Аэропорт Самары
© РИА Новости / Анар Мовсумов
САМАРА, 3 сен - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Россия" из Самары в Ларнаку вылетел на шесть часов позже запланированного из-за трещины на переднем стекле второго пилота, сообщила во вторник РИА Новости помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.
"В международном аэропорту "Курумоч" города Самары 3 сентября произошла задержка авиарейса FV-5839 по маршруту "Самара-Ларнака" авиакомпании "Россия". Борт готовился на вылет в Самаре. В ходе подготовки борта к вылету примерно в 6.45 (5.45 мск) обнаружена поломка, а именно образование трещины на переднем стекле второго пилота", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, после обнаружения поломки был вызван дополнительный борт из Москвы, который прибыл в "Курумоч" в 12.55 (11.55 мск) для отправки пассажиров к месту назначения. Таким образом, по данным прокуратуры, задержка вылета составила более шести часов.
"Информация о задержке авиарейса направлена Санкт-Петербургскому транспортному прокурору для проведения проверки и решения вопроса о привлечении эксплуатанта к административной ответственности", - добавила Фроловская.
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