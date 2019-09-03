Рейс Самара-Ларнака задержали из-за трещины на стекле кабины пилотов

САМАРА, 3 сен - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Россия" из Самары в Ларнаку вылетел на шесть часов позже запланированного из-за трещины на переднем стекле второго пилота, сообщила во вторник РИА Новости помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.

"В международном аэропорту "Курумоч" города Самары 3 сентября произошла задержка авиарейса FV-5839 по маршруту "Самара-Ларнака" авиакомпании "Россия". Борт готовился на вылет в Самаре. В ходе подготовки борта к вылету примерно в 6.45 (5.45 мск) обнаружена поломка, а именно образование трещины на переднем стекле второго пилота", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, после обнаружения поломки был вызван дополнительный борт из Москвы, который прибыл в "Курумоч" в 12.55 (11.55 мск) для отправки пассажиров к месту назначения. Таким образом, по данным прокуратуры, задержка вылета составила более шести часов.