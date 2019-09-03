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РИА Новости

Рейсы "ЮТэйр" задержали из-за попадания птицы в воздухозаборник самолета

15:57 03.09.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 авиакомпании Utair
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 сен - РИА Новости. Стыковочные рейсы авиакомпании "ЮТэйр" из Нижневартовска (ХМАО) и Тюмени во вторник выполнялись с задержкой из-за попадания птицы в воздухозаборник самолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
По данным пресс-службы, речь идет о рейсах Нижневартовск - Ханты-Мансийск - Тюмень и Тюмень - Уфа. "Рейсы... выполнены с задержкой, так как в воздухозаборник самолета попала птица. Птица попала в самолет при посадке в Нижневартовске. Компания заменила борт, резервный прилетел в Нижневартовск из Сургута", - сообщили в компании.
Согласно онлайн-табло тюменского аэропорта, рейс из Нижневартовска со стыковкой в Ханты-Мансийске приземлился в "Рощино" в 12.36 по местному времени (10.36 мск) более чем с 2-часовой задержкой. Рейс "ЮТэйр" из Тюмени в Уфу был задержан на 3 часа, вылет состоялся в 13.43 (11.43 мск).
Здание аэропорта Краснодар
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ЮТэйрУфаНижневартовскТюменьПроисшествия
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