Рейсы "ЮТэйр" задержали из-за попадания птицы в воздухозаборник самолета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 сен - РИА Новости. Стыковочные рейсы авиакомпании "ЮТэйр" из Нижневартовска (ХМАО) и Тюмени во вторник выполнялись с задержкой из-за попадания птицы в воздухозаборник самолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

По данным пресс-службы, речь идет о рейсах Нижневартовск - Ханты-Мансийск - Тюмень и Тюмень - Уфа. "Рейсы... выполнены с задержкой, так как в воздухозаборник самолета попала птица. Птица попала в самолет при посадке в Нижневартовске. Компания заменила борт, резервный прилетел в Нижневартовск из Сургута", - сообщили в компании.

Согласно онлайн-табло тюменского аэропорта, рейс из Нижневартовска со стыковкой в Ханты-Мансийске приземлился в "Рощино" в 12.36 по местному времени (10.36 мск) более чем с 2-часовой задержкой. Рейс "ЮТэйр" из Тюмени в Уфу был задержан на 3 часа, вылет состоялся в 13.43 (11.43 мск).