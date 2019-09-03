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РИА Новости
Восточный экономический форум

Минздрав представит на ВЭФ новые лаборатории для выявления патогенов

15:56 03.09.2019 (обновлено: 20:27 03.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНа площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Минздрав России представит на Восточном экономическом форуме инновационную разработку - автоматические комплексы для анализа воздуха или жидкости на наличие патогенных биологических агентов еще до момента, когда они смогут вызвать инфекционные заболевания у человека, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
"Под руководством Минздрава России разработаны автоматические комплексы детекции биопатогенов – компактные лаборатории, которые можно разместить практически в любом месте, где требуется провести анализ воздуха и/или жидкости на наличие патогенных биологических агентов", - говорится в сообщении.
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Новые лаборатории позволят с большей скоростью и эффективностью определять наличие патогенных биологических агентов в окружающей среде еще до момента, как они смогут вызвать инфекционные заболевания у человека, отметили в Минздраве.
"Кроме того, в помощь врачу будут представленные на ВЭФ компактные устройства для проведения диагностических анализов непосредственно у постели больного", - добавили в пресс-службе.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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