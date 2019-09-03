Минздрав представит на ВЭФ новые лаборатории для выявления патогенов

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Минздрав России представит на Восточном экономическом форуме инновационную разработку - автоматические комплексы для анализа воздуха или жидкости на наличие патогенных биологических агентов еще до момента, когда они смогут вызвать инфекционные заболевания у человека, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

"Под руководством Минздрава России разработаны автоматические комплексы детекции биопатогенов – компактные лаборатории, которые можно разместить практически в любом месте, где требуется провести анализ воздуха и/или жидкости на наличие патогенных биологических агентов", - говорится в сообщении.

Новые лаборатории позволят с большей скоростью и эффективностью определять наличие патогенных биологических агентов в окружающей среде еще до момента, как они смогут вызвать инфекционные заболевания у человека, отметили в Минздраве.

"Кроме того, в помощь врачу будут представленные на ВЭФ компактные устройства для проведения диагностических анализов непосредственно у постели больного", - добавили в пресс-службе.