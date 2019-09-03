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РИА Новости

В АМПП рассказали о стоимости парковки в День города

15:59 03.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили на парковке в Москве
Автомобили на парковке в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Парковка в Москве на улицах с дневным тарифом 380 рублей в час останется платной в День города 8 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Администратора парковочного пространства Москвы".
Ранее сообщалось, что парковка в Москве в праздничные дни будет работать в штатном режиме - в субботу платно, в воскресенье бесплатно.
"Парковки на День города работают в штатном режиме - платно в субботу и бесплатно в воскресенье, но кроме улиц с дневным тарифом 380 рублей в час - там парковка остается платной и в воскресенье", - сообщили в пресс-службе.
Москвичей на День города 7 и 8 сентября ждут более 250 различных праздничных мероприятий в каждом округе столицы, обширная культурная и образовательная программы с лекциями и мастер-классами, а также особенные блюда от московских ресторанов, посвященные 80-летию ВДНХ.
Машина на парковке в Москве
Вчера, 13:41РИА Новости
Парковка в Москве будет бесплатной в День города 8 сентября
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Администратор московского парковочного пространстваМоскваОбщество
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