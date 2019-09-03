В АМПП рассказали о стоимости парковки в День города

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Парковка в Москве на улицах с дневным тарифом 380 рублей в час останется платной в День города 8 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Администратора парковочного пространства Москвы".

Ранее сообщалось, что парковка в Москве в праздничные дни будет работать в штатном режиме - в субботу платно, в воскресенье бесплатно.

"Парковки на День города работают в штатном режиме - платно в субботу и бесплатно в воскресенье, но кроме улиц с дневным тарифом 380 рублей в час - там парковка остается платной и в воскресенье", - сообщили в пресс-службе.