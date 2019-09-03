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РИА Новости

СМИ: в Москве мужчина попытался изнасиловать четырех женщин за два часа

16:05 03.09.2019 (обновлено: 17:51 03.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве мужчина совершил четыре попытки изнасилования за один день. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"У дома на улице Рудневой мужчина напал на 23-летнюю девушку, затем переместился в Янтарный проезд и там попытался изнасиловать гражданок 20 и 44 лет", — рассказал собеседник агентства.
Последней жертвой насильника стала 27-летняя москвичка, на которую он набросился на улице Коминтерна.
По словам источника, все нападения преступник совершил в течение двух часов.
Мужчину задержали, против него возбудили уголовные дела о покушении на изнасилование.
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ВРВиктор Ростов
1240001
Просто может целеустремленный человек. Типа, решил, значит надо идти до конца
3 сентября, 16:17
и.игорь .
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