СМИ: в Москве мужчина попытался изнасиловать четырех женщин за два часа

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве мужчина совершил четыре попытки изнасилования за один день. Об этом сообщает агентство В Москве мужчина совершил четыре попытки изнасилования за один день. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"У дома на улице Рудневой мужчина напал на 23-летнюю девушку, затем переместился в Янтарный проезд и там попытался изнасиловать гражданок 20 и 44 лет", — рассказал собеседник агентства.

Последней жертвой насильника стала 27-летняя москвичка, на которую он набросился на улице Коминтерна.

По словам источника, все нападения преступник совершил в течение двух часов.