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РИА Новости

В Испании перед судом предстанет россиянин с задержанного судна с кокаином

15:49 03.09.2019 (обновлено: 16:53 03.09.2019)
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© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Испании
Сотрудники полиции в Испании
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Сотрудники полиции в Испании. Архивное фото
МАДРИД, 3 сен - РИА Новости. Три члена экипажа судна "Seascape" – граждане России, Сербии и Мексики, - задержанные накануне около Азорских остовов (Португалия) на американском паруснике, на борту которого находилось 800 килограммов кокаина, предстанут перед судом, заявил РИА Новости представитель Национальной полиции Испании.
В понедельник американский парусник с кокаином на борту был обнаружен в международных водах недалеко от Азорских островов (Португалия). Парусник был доставлен в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Канарские острова). Задержаны три члена экипажа.
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По словам представителя пресс-службы Национальной полиции, трое подозреваемых находятся под арестом. "В настоящее время они задержаны, должны предстать перед судьей и дать показания. Когда это произойдет, я пока не могу сказать. Это зависит от хода расследования, получения информации о других задержаниях", - заявил собеседник агентства.
Российские дипломаты находятся в контакте с испанскими властями по поводу задержания гражданина РФ. "Компетентные органы Испании, по предварительным данным, подтвердили присутствие гражданина России среди задержанных. Продолжаем оставаться в контакте с местными властями", - заявил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Мадриде Дмитрий Болбот.
По словам представителя правительства Испании на Канарских островах Хуана Сальвадора Леона, сумма находившихся на борту наркотиков на черном рынке достигает 24-25 миллионов евро. В операции помимо испанских Национальной полиции, Гражданской Гвардии и Налогового агентства принимали участие власти Португалии, Сербии и Великобритании, информация о готовящейся отправке крупной партии наркотиков из Южной Америки в Европу была получена из Белграда.
Еще трое человек были арестованы в Сербии, сообщил комиссар подразделения испанской Национальной полиции по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Альберто Моралес. Он не исключил новые задержания.
Представители испанских властей добавили, что при аресте судна члены экипажа не оказывали сопротивления.
Расследование началось в августе, когда правоохранительные органы Испании получили информации о перевозке крупной партии наркотиков из Южной Америки в Европу на прогулочном судне. Судно направлялось в Испанию, однако груз с парусника на другое судно мог быть передан в море, говорится в сообщении Национальной полиции. В связи с этим правоохранительные органы приняли решение действовать в международных водах. На судне не было номера или флага, однако удалось установить, что парусник зарегистрирован в США.
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