В Испании перед судом предстанет россиянин с задержанного судна с кокаином

МАДРИД, 3 сен - РИА Новости. Три члена экипажа судна "Seascape" – граждане России, Сербии и Мексики, - задержанные накануне около Азорских остовов (Португалия) на американском паруснике, на борту которого находилось 800 килограммов кокаина, предстанут перед судом, заявил РИА Новости представитель Национальной полиции Испании.

В понедельник американский парусник с кокаином на борту был обнаружен в международных водах недалеко от Азорских островов (Португалия). Парусник был доставлен в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Канарские острова). Задержаны три члена экипажа.

По словам представителя пресс-службы Национальной полиции, трое подозреваемых находятся под арестом. "В настоящее время они задержаны, должны предстать перед судьей и дать показания. Когда это произойдет, я пока не могу сказать. Это зависит от хода расследования, получения информации о других задержаниях", - заявил собеседник агентства.

Российские дипломаты находятся в контакте с испанскими властями по поводу задержания гражданина РФ. "Компетентные органы Испании, по предварительным данным, подтвердили присутствие гражданина России среди задержанных. Продолжаем оставаться в контакте с местными властями", - заявил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Мадриде Дмитрий Болбот.

По словам представителя правительства Испании на Канарских островах Хуана Сальвадора Леона, сумма находившихся на борту наркотиков на черном рынке достигает 24-25 миллионов евро. В операции помимо испанских Национальной полиции, Гражданской Гвардии и Налогового агентства принимали участие власти Португалии, Сербии и Великобритании, информация о готовящейся отправке крупной партии наркотиков из Южной Америки в Европу была получена из Белграда.

Еще трое человек были арестованы в Сербии, сообщил комиссар подразделения испанской Национальной полиции по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Альберто Моралес. Он не исключил новые задержания.

Представители испанских властей добавили, что при аресте судна члены экипажа не оказывали сопротивления.