Эксперт рассказал, кто может попасть под закон об отмене неприкосновенности

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Порошенко, спикер парламента прошлого созыва Андрей Парубий и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов могут в первую очередь попасть под действие нового закона об отмене депутатской неприкосновенности, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Рада во вторник в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Документ еще должен подписать президент Украины. Ранее депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что изменения в законе о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, что дает основания после окончательного принятия оспорить его в Конституционном суде Украины.

"Под эту отмену может, конечно, попасть, в первую очередь, Петр Порошенко, могут попасть люди, которые были полевыми командирами, а потом являлись депутатами прошлого созыва. Также среди потенциальных жертв может оказаться Парубий, например, Турчинов, те люди, которые давали повод, чтобы задуматься о том, не принять ли меры по расследованию их незаконной деятельности", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Безпалько считает, что Порошенко вряд ли будут жестко преследовать, даже учитывая принятый закон. "Если бы его преследовали жестко, нашли бы основания поместить его в СИЗО, арестовать его активы, телеканал и так далее. А сейчас это, скорее, имитация его преследования. Картинка для населения нужна", - пояснил он.

По мнению эксперта, отмена депутатской неприкосновенности - сильный ход, так как очень сильно повлияет на настроение населения в отношении самого Зеленского. Лишив депутатов неприкосновенности, он сможет управлять парламентом более эффективно, полагает эксперт. "Мне кажется, отмена неприкосновенности – это, скорее, попытка сделать парламент еще более подконтрольным, зависимым, чем реально преследовать кого-то из депутатов", - резюмировал Безпалько.

Ранее пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова заявила, что Порошенко является свидетелем в трех уголовных делах, всего он фигурирует в 12 делах.

Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект (инициированный бывшим тогда президентом Петром Порошенко) предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. КС Украины признал конституционными оба законопроекта.