В театре "Геликон-опера" появится именное кресло Иосифа Кобзона

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Именное кресло Иосифа Кобзона появится в зале "Стравинский" в московском театре "Геликон-опера", рассказал журналистам заместитель художественного руководителя театра Владимир Горохов.
"У нас есть традиция - каждый год на открытии сезона открывать именное кресло друзей нашего театра. Сегодня мы откроем в первом ряду в зале "Стравинский" кресло с именем Иосифа Давидовича - 11 место, с именем Кобзона, 11 сентября у Иосифа Давыдовича день рождения", - сказал Горохов.
Он рассказал, что именно на этом месте Кобзон сидел на открытии исторической сцены театра в 2015 году. По словам Горохова, Кобзон помогал театру, когда шла реконструкция исторического особняка.
Во вторник в фойе театра открылась камерная выставка "Театральный кабинет. Скульптура ар-деко из коллекции Иосифа и Нелли Кобзон".
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни.
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