В театре "Геликон-опера" появится именное кресло Иосифа Кобзона

"У нас есть традиция - каждый год на открытии сезона открывать именное кресло друзей нашего театра. Сегодня мы откроем в первом ряду в зале "Стравинский" кресло с именем Иосифа Давидовича - 11 место, с именем Кобзона, 11 сентября у Иосифа Давыдовича день рождения", - сказал Горохов.