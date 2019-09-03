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РИА Новости

В Грузии заявили, что не собираются ограничивать работу компаний из России

15:39 03.09.2019
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© Иллюстрация РИА НовостиМИД Грузии
МИД Грузии
© Иллюстрация РИА Новости
БЛЕД (Словения), 3 сен - РИА Новости. Грузия не планирует ограничивать работу российских компаний в стране, если они не нарушают внутреннее законодательство, заявил РИА Новости замглавы грузинского МИД Вахтанг Махароблишвили.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что стране необходимо быть менее экономически зависимой от России, поэтому республике нужно "больше европейских инвестиций".
"Грузия, как и все страны, не должна быть зависима от одной страны. Диверсификация экономики должна быть приоритетом. Конечно, торговля с Россией была, есть и будет, в конце концов, Россия и Грузия - соседи", - сказал дипломат.
По его словам, Грузия в последнее время интенсифицировала торговлю с ЕС, развивает экономические отношения с Китаем и Америкой.
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На вопрос, может ли быть ограничена деятельность российских компаний в Грузии, Махароблишвили отметил, что "ограничения будут, если эти компании нарушали или нарушают "закон об оккупированных территориях". "Если такого нарушения нет, российские компании и раньше работали, и сейчас работают, и в будущем будут работать", - пояснил замминистра.
Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. Москва неоднократно призывала к отмене этого закона.
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