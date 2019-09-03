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РИА Новости

В Москве прошли акции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

15:28 03.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДень солидарности в борьбе с терроризмом
День солидарности в борьбе с терроризмом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Акции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли в 10 точках по всей Москве, москвичи возлагают цветы к памятникам и мемориальным доскам в тех местах, где с 1999 по 2010 годы происходили теракты и погибали мирные граждане, передает корреспондент РИА Новости.
В вестибюле станции "Парк культуры" Сокольнической линии метро собрались горожане, представители общественных организаций, школьники и студенты. Они принесли цветы и зажгли свечи в память жертв теракта, который произошел здесь в 2010 году, когда террористка-смертница устроила взрыв в поезде при подъезде к станции.
Присутствующие почтили память жертв теракта минутой молчания.
Как ранее сообщали РИА Новости в столичном комитете общественных связей и молодежной политики, в 2019 году акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом состоится уже в восьмой раз при поддержке общественных организаций столицы и комитета.
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Памятные митинги прошли еще в девяти местах в столице: на площади перед Театральным центром на Дубровке, на улице Гурьянова возле памятного знака на месте взорванного дома №19, на Каширском шоссе на месте взорванного дома №6, корпус 3, на месте взрыва возле станции метро "Рижская", в вестибюле станции метро "Автозаводская", в подземном переходе на Пушкинской площади, у памятного знака жертвам теракта на аэродроме "Тушино", возле гостиницы "Националь", а также в вестибюле станции метро "Лубянка".
Ранее у монумента "В память о жертвах трагедии в Беслане" прошла панихида и акция памяти жертв теракта в Беслане. Участники акции возложили цветы к монументу и выпустили в небо 334 белых воздушных шара по числу погибших в теракте.
Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
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