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РИА Новости

В Москве задержали лидера Либертарианской партии, заявила пресс-секретарь

15:23 03.09.2019
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CC0 / Public Domain / Задержание
Задержание
CC0 / Public Domain /
Задержание. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Главу Либертарианской партии Сергея Бойко задержали в Москве по статье о нарушении порядка организации либо проведения митинга, его доставили в Троицкий ОВД, сообщила пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко.
"Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко задержали и увезли в Троицкий ОВД. Обвиняют по статье 20.2", - сказала Петрушенко РИА Новости.
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Комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за различные нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Несогласованная акция также прошла в столице 31 августа, после нее столичная полиция возбудила административное дело о нарушении порядка проведения шествия.
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Сергей БойкоМоскваПроисшествия
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