В Москве задержали лидера Либертарианской партии, заявила пресс-секретарь

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Главу Либертарианской партии Сергея Бойко задержали в Москве по статье о нарушении порядка организации либо проведения митинга, его доставили в Троицкий ОВД, сообщила пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко.

"Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко задержали и увезли в Троицкий ОВД. Обвиняют по статье 20.2", - сказала Петрушенко РИА Новости.

Комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за различные нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.