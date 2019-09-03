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РИА Новости

Медведев призвал развивать рынок долгосрочной аренды жилья

15:23 03.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах бюджета
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах бюджета
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 3 сен - РИА Новости. Процент по ипотеке в России понемногу снижается, но люди всё равно не всегда этим процентом довольны, необходимо сконцентрироваться на развитии рынка жилья, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая совещание по расходам бюджета РФ в 2020-2022 годах в части ЖКХ и жилищного строительства.
"Мы должны сконцентрироваться на работе по развитию рынка жилья. Ситуация на нем непростая, хотя она имеет тенденции к тому, чтобы выравниваться. Мы стали строить больше, понемногу стал снижаться ипотечный процент, хотя, конечно, люди все равно этим процентом далеко не всегда довольны", - сказал премьер.
Медведев напомнил, что действует и программа по расселению аварийного жилья, по которой до 2025 года необходимо переселить более 530 тысяч человек. "Нужно использовать и другие инструменты, которые улучшат ситуацию с жильем, в том числе поддержать индивидуальное жилищное строительство, развивать рынок долгосрочной аренды, помогать через льготную ипотеку молодым семьям", - продолжил он.
Кроме того, в бюджете должны быть предусмотрены средства на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры, на благоустройство городской среды и вопросов территориального планирования, добавил премьер-министр.
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Он отметил, что требования к жилью изменились за последние годы. "Они, естественно, стали выше, чем это было в прежний период. Поэтому нужны не просто квадратные метры с качественными коммунальными услугами по доступным ценам, но и благоустроенные территории. Этого люди хотят", - сказал премьер.
"Проектный подход позволяет решать эти задачи в комплексе, работу в этой сфере мы ведем в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Решения по ряду смежных вопросов предусмотрены в федеральных проектах, которые входят в состав проекта "Экология", - отметил Медведев.
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