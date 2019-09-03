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РИА Новости

Новые власти Украины занимаются переделом полномочий, считает депутат Рады

15:16 03.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады, член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская заявила, что новые власти Украины занимаются переделом полномочий и "переписыванием конституции", поэтому им некогда принимать действительно важные для страны законы.
Рада во вторник в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Документ еще должен подписать президент Украины. Депутат украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Василий Нимченко заявил, что на следующей неделе партия оспорит в Конституционном суде принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности, так как закон якобы принят с нарушениями. В партии "Слуга народа" отрицают возможные нарушения.
Заседание Верховной рады Украины
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"Мы призываем: давайте сейчас решим те вопросы, которые стоят перед каждым из нас… То, что должно объединить Украину и весь парламент, это те решения, которые должны сегодня быть первыми в украинском парламенте, а не дележ полномочий между президентом, депутатами и правительством", - сказала Королевская во вторник в кулуарах Верховной рады, трансляцию вел телеканал "112. Украина".
Королевская считает, что первоочередные вопросы, которые нужно решить – это изменение бюджета, предоставление "вменяемой" цена на газ и восстановление мира на Украине.

"Мы настаиваем, обращаемся к правительству: давайте изменим бюджет 2019 года, потому что сейчас это тотальная коррупция Порошенко. И мы еще четыре месяца будем жить по этому бюджету? Нет, давайте пересмотрим те статьи коррупционные, которые там есть, и эти деньги отдадим на пенсии, зарплаты и пособия. Но, к сожалению, некогда новой власти. Они думают о том, как конституцию переписать, а не о том, как принять самые важные и самые острые решения", - подытожила депутат.

Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил Юрий Одарченко, бывший депутатом Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина", украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты. В августе Дмитрий Разумков, занимавший пост главы президентской партии "Слуга народа", а теперь спикер Верховной рады, заявлял, что считает недостаточной заработную плату депутата парламента, вместе с доплатами, в размере до 50 тысяч гривен (1,9 тысячи долларов).
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Оппозиционная платформа - За жизньВерховная Рада УкраиныПартия "Батькивщина"Юрий ОдарченкоУкраинаВ мире
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