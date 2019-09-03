Новые власти Украины занимаются переделом полномочий, считает депутат Рады

"Мы настаиваем, обращаемся к правительству: давайте изменим бюджет 2019 года, потому что сейчас это тотальная коррупция Порошенко. И мы еще четыре месяца будем жить по этому бюджету? Нет, давайте пересмотрим те статьи коррупционные, которые там есть, и эти деньги отдадим на пенсии, зарплаты и пособия. Но, к сожалению, некогда новой власти. Они думают о том, как конституцию переписать, а не о том, как принять самые важные и самые острые решения", - подытожила депутат.