Верховный суд увеличил число судей в Иркутской области

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ увеличил число судей в Иркутской области, где из-за наводнения у судов очень много работы с установлением прав граждан, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Павел Одинцов.
Ранее вице-премьер Виталий Мутко на совещании попросил президента России Владимира Путина усилить судебную коллегию в Тулуне, так как у сотрудников на месте очень много работы с пострадавшими от паводка. После обращения президента Верховный суд увеличил число судей.
"Поручение, данное накануне, было выполнено почти сразу. Произошло увеличение штатной численности районных судов Иркутской области на семь единиц судей и 14 единиц работников аппаратов судов. Вчера такое поручение поступило, сегодня такое решение уже состоялось", - сказал Одинцов.
В понедельник президент РФ в ходе рабочей поездки в Тулун сообщил, что попросит председателя Верховного суда прислать в Иркутскую область судей, так как суды столкнулись с большим числом обращений от пострадавших от наводнения жителей. Также он заявил, что попросит, чтобы судьи опирались на различные виды доказательств - не только документы, но и свидетельские показания, на видео. Путин отметил, что суды должны подходить к решению этих вопросов "максимально неформально".
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.