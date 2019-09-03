Верховный суд увеличил число судей в Иркутской области

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ увеличил число судей в Иркутской области, где из-за наводнения у судов очень много работы с установлением прав граждан, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Павел Одинцов.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко на совещании попросил президента России Владимира Путина усилить судебную коллегию в Тулуне, так как у сотрудников на месте очень много работы с пострадавшими от паводка. После обращения президента Верховный суд увеличил число судей.

"Поручение, данное накануне, было выполнено почти сразу. Произошло увеличение штатной численности районных судов Иркутской области на семь единиц судей и 14 единиц работников аппаратов судов. Вчера такое поручение поступило, сегодня такое решение уже состоялось", - сказал Одинцов.

В понедельник президент РФ в ходе рабочей поездки в Тулун сообщил, что попросит председателя Верховного суда прислать в Иркутскую область судей, так как суды столкнулись с большим числом обращений от пострадавших от наводнения жителей. Также он заявил, что попросит, чтобы судьи опирались на различные виды доказательств - не только документы, но и свидетельские показания, на видео. Путин отметил, что суды должны подходить к решению этих вопросов "максимально неформально".