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РИА Новости

В ЕС раскрыли аферу с продвижением европейской сельхозпродукции в России

15:02 03.09.2019 (обновлено: 15:51 03.09.2019)
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© AFP 2019 / Frank PerryЖенщина собирает томаты на ферме в Морделе, Франция
Женщина собирает томаты на ферме в Морделе, Франция
© AFP 2019 / Frank Perry
Женщина собирает томаты на ферме в Морделе, Франция. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 сен — РИА Новости. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) раскрыло схему, при помощи которой аферисты получали от ЕС средства якобы для продвижения сельхозпродукции в третьих странах, включая Россию, а затем отмывали деньги на Украине и Виргинских островах.
Европейское агентство выявило в последние годы тенденцию среди аферистов к созданию поддельных компаний, участвующих в тендерах, сокрытию операций с целью получения средств ЕС, а также констатирует рост мошенничества при продвижении сельскохозяйственной продукции.
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С прилавков могут исчезнуть импортные органические продукты, пишут СМИ
В частности, внимание следователей привлекла схема, которой пользовались злоумышленники, чтобы обманным путем получить финансирование от ЕС "для продвижения молочной продукции ЕС в Европе и третьих странах".
Согласно докладу, с которым ознакомилось РИА Новости, схема состояла в том, что "исполнители, действуя через брюссельскую компанию и через сеть подставных компаний, обращались к торговым ассоциациям с предложением помочь им обеспечить финансирование ЕС".
При этом они предлагали решение под ключ, обещая "успешное утверждение их заявок, а также практическую поддержку их будущей реализации". Мошенники были готовы даже предоставить финансовую гарантию и одолжить взнос.

"Таким образом, некоторые ассоциации сельскохозяйственных производителей получили финансирование ЕС для организации мероприятий по продвижению сельскохозяйственной продукции в Европе и в третьих странах, таких как Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Австралия, Казахстан и Украина", — говорится в отчете OLAF.

Однако мошенники создавали сеть находящихся под их контролем подставных компаний, которые выполняли "функции и участников торгов, и поставщиков, и исполнительного органа для бенефициаров". Аферисты вступали в сговор с коммерческими партнерами и манипулировали тендерными процедурами.
Подставные компании, у которых не было ни помещений, ни сотрудников, использовались, чтобы "завышать цены на услуги, которые предоставлялись лишь частично либо вообще не предоставлялись".
"Полученные деньги отмывались через банковские счета в Европе и третьих странах, таких как Украина и Британские Виргинские острова", — говорится в документе.
По итогам расследования управлению ЕК по сельскому хозяйству и развитию сельских районов было рекомендовано вернуть в бюджет 7,7 миллиона евро и не выдавать дополнительно 7,3 миллиона евро на ряд проектов.
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ЕвросоюзРоссияЭкономика
Популярные комментарии
В Европе? Распиливают бюджетные деньги ЕС? Да не может такого быть. Да ну все же знают, что в Европе не существует коррупции. А уж тем более на Украине. Опять путинские сказки какие-то.
3 сентября, 15:42
ШдШампунь для Мозга
16440001
Круто, думаю теперь эту новость будут перефразировать: Задержаны сотрудники ГРУ которые под руководством Кремля мошенническим образом получили деньги ЕС
3 сентября, 15:51
Спиральтист ...
4170000
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