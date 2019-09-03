В ЕС раскрыли аферу с продвижением европейской сельхозпродукции в России

БРЮССЕЛЬ, 3 сен — РИА Новости. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) раскрыло схему, при помощи которой аферисты получали от ЕС средства якобы для продвижения сельхозпродукции в третьих странах, включая Россию, а затем отмывали деньги на Украине и Виргинских островах.

Европейское агентство выявило в последние годы тенденцию среди аферистов к созданию поддельных компаний, участвующих в тендерах, сокрытию операций с целью получения средств ЕС, а также констатирует рост мошенничества при продвижении сельскохозяйственной продукции.

В частности, внимание следователей привлекла схема, которой пользовались злоумышленники, чтобы обманным путем получить финансирование от ЕС "для продвижения молочной продукции ЕС в Европе и третьих странах".

Согласно докладу, с которым ознакомилось РИА Новости, схема состояла в том, что "исполнители, действуя через брюссельскую компанию и через сеть подставных компаний, обращались к торговым ассоциациям с предложением помочь им обеспечить финансирование ЕС".

При этом они предлагали решение под ключ, обещая "успешное утверждение их заявок, а также практическую поддержку их будущей реализации". Мошенники были готовы даже предоставить финансовую гарантию и одолжить взнос.

"Таким образом, некоторые ассоциации сельскохозяйственных производителей получили финансирование ЕС для организации мероприятий по продвижению сельскохозяйственной продукции в Европе и в третьих странах, таких как Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Австралия, Казахстан и Украина", — говорится в отчете OLAF.

Однако мошенники создавали сеть находящихся под их контролем подставных компаний, которые выполняли "функции и участников торгов, и поставщиков, и исполнительного органа для бенефициаров". Аферисты вступали в сговор с коммерческими партнерами и манипулировали тендерными процедурами.

Подставные компании, у которых не было ни помещений, ни сотрудников, использовались, чтобы "завышать цены на услуги, которые предоставлялись лишь частично либо вообще не предоставлялись".

"Полученные деньги отмывались через банковские счета в Европе и третьих странах, таких как Украина и Британские Виргинские острова", — говорится в документе.