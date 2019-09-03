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РИА Новости

Число отравившихся шаурмой в Одесской области достигло 41

14:56 03.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСкорая помощь в Киеве
Скорая помощь в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Скорая помощь в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Число отравившихся после употребления шаурмы в Одесской области увеличилось до 41, сообщила во вторник пресс-служба Госпотребслужбы Украины.
Ранее во вторник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что 30 человек попали в больницу с пищевым отравлением после употребления шаурмы в Одесской области.
"В Одесской области в результате вспышки заболевания острой кишечной инфекции среди людей, употреблявших шаурму в поселке Авангард Овидиопольского района Одесской области, на 03.09.2019 года пострадал 41 человек, в том числе десять детей", - говорится в сообщении Госпотребслужбы.
По данным ведомства, у 13 больных обнаружили сальмонеллу.
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Госпотребслужба начала санитарно-эпидемиологическое расследование, павильон, в котором продавали шаурму, закрыли. По результатам проверки павильона установлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства и законодательства о безопасности пищевых продуктов. На гражданина, который готовил шаурму, составили протокол о нарушении санитарных норм.
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