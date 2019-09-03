Число отравившихся шаурмой в Одесской области достигло 41

КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Число отравившихся после употребления шаурмы в Одесской области увеличилось до 41, сообщила во вторник пресс-служба Госпотребслужбы Украины.

Ранее во вторник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что 30 человек попали в больницу с пищевым отравлением после употребления шаурмы в Одесской области.

"В Одесской области в результате вспышки заболевания острой кишечной инфекции среди людей, употреблявших шаурму в поселке Авангард Овидиопольского района Одесской области, на 03.09.2019 года пострадал 41 человек, в том числе десять детей", - говорится в сообщении Госпотребслужбы.

По данным ведомства, у 13 больных обнаружили сальмонеллу.