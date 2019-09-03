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РИА Новости

Партия "Альянс патриотов Грузии" выступила за прямой диалог с Москвой

14:56 03.09.2019
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© Sputnik / StringerАкция протеста Альянса патриотов Грузии в Тбилиси
Акция протеста Альянса патриотов Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Stringer
Акция протеста Альянса патриотов Грузии в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 3 сен – РИА Новости. Оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" вновь выступает за прямой диалог с Москвой, Сухумом и Цхинвалом, сказано в видеообращении партии.
Видеообращение было опубликовано на сайте партии в соцсети Facebook на фоне процесса формирования в Грузии нового правительства. Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатуру Георгия Гахария на пост премьер-министра после того, как эту должность покинул Мамука Бахтадзе. Парламент соберется 8 июня для выражения вотума доверия новому правительству. Партия "Альянс патриотов", которая также представлена в парламенте, выступает за прямой диалог с Россией, ее депутаты уже несколько раз посещали Москву.
"Призываем США и Европу не покровительствовать команде (бывшего президента Михаила - ред.) Саакашвили - (его бывшего соратника Гиги - ред.) Бокерии, их не поддерживает грузинский народ. Ситуация в мире напряженная, большие государства движутся к третьей мировой войне, команда Саакашвили-Бокерии пытается подключить нас к этому, за этим последует полный распад Грузии. Мы не хотим войны, мы хотим мира, военного нейтралитета, прямого диалога с Москвой, Цхинвалом и Сухумом", - заявила лидер партии Ирма Инашвили в видеообращении.
Ранее в феврале парламент Грузии не поддержал подготовленный "Альянсом патриотов" оппозиционерами проект резолюции о провозглашении преступным режима Саакашвили и Бокерии, который возглавлял страну с 2004 по 2012 год.
Георгий Гахария
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