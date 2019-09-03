Партия "Альянс патриотов Грузии" выступила за прямой диалог с Москвой

Видеообращение было опубликовано на сайте партии в соцсети Facebook на фоне процесса формирования в Грузии нового правительства. Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатуру Георгия Гахария на пост премьер-министра после того, как эту должность покинул Мамука Бахтадзе. Парламент соберется 8 июня для выражения вотума доверия новому правительству. Партия "Альянс патриотов", которая также представлена в парламенте, выступает за прямой диалог с Россией, ее депутаты уже несколько раз посещали Москву.