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РИА Новости

СМИ: беженцам рохинджа в Бангладеш запретили пользоваться мобильной связью

14:47 03.09.2019
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© РИА Новости / Шахневаз Хан / Перейти в фотобанкБеженцы рохинджа в Бангладеш
Беженцы рохинджа в Бангладеш
© РИА Новости / Шахневаз Хан
Перейти в фотобанк
Беженцы рохинджа в Бангладеш. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сен - РИА Новости. Власти Бангладеш предписали всем операторам отключить услуги мобильной связи для почти миллиона беженцев мусульманской народности рохинджа, проживающих в лагерях на юго-востоке страны, сообщает во вторник интернет-издание bdnews24.
"Операторы получили указание ограничить представителей народности рохинджа в доступе к мобильной связи из соображений безопасности, а также в интересах сохранения общественного порядка", - говорится в директиве бангладешских властей, которую цитирует издание.
Таким образом, у компаний-операторов есть семь дней, чтобы представить властям отчеты о действиях, предпринятых ими для закрытия сетей в лагерях.
Местная полиция полагает, что беженцы в течение многих месяцев "злоупотребляли" доступом к мобильной связи для совершения преступных действий, таких как незаконный оборот наркотиков из соседней Мьянмы на сумму в сотни миллионов долларов.
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Более 900 тысяч этнических бенгальцев, проживавших в мьянманском штате Ракхайн, в настоящее время находятся в лагерях перемещенных лиц на территории соседней Бангладеш, куда они перешли во время операции вооруженных сил Мьянмы против повстанцев из нелегального вооруженного формирования "Армия спасения рохинджа Аракана" после скоординированной атаки боевиков на пограничные посты и расположения воинских частей в 2017 году.
Международные правозащитники обвиняют мьянманских военных в преследовании и убийстве невиновных, массовых изнасилованиях и геноциде рохинджа.
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