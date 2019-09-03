Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве женщину экстренно госпитализировали из отеля "Элеон" на Бакунинской улице после ночи с мужчиной. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Жительница Курска приехала в гостиницу на свидание к знакомому. Через несколько часов сотрудники отеля обнаружили ее без сознания и вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию. По информации телеканала, она получила серьезные травмы и испытала болевой шок.
На данный момент женщина не может дать показания. Мужчина, с которым она провела ночь, скрылся с места инцидента. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы.