Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле

Жительница Курска приехала в гостиницу на свидание к знакомому. Через несколько часов сотрудники отеля обнаружили ее без сознания и вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию. По информации телеканала, она получила серьезные травмы и испытала болевой шок.