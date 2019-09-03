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РИА Новости

Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле

14:45 03.09.2019 (обновлено: 15:45 03.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве женщину экстренно госпитализировали из отеля "Элеон" на Бакунинской улице после ночи с мужчиной. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Жительница Курска приехала в гостиницу на свидание к знакомому. Через несколько часов сотрудники отеля обнаружили ее без сознания и вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию. По информации телеканала, она получила серьезные травмы и испытала болевой шок.
На данный момент женщина не может дать показания. Мужчина, с которым она провела ночь, скрылся с места инцидента. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Видимо ночь была очень бурной...
3 сентября, 16:18
АКАлексей К
192713412
Надо было сначала увидеть, а потом уже соглашаться. Недооценила маленько!
3 сентября, 16:24
Виктор Чигиринский
10191029
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