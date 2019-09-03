Собянин учредил конкурс социальных проектов "Москва – добрый город"

"Президиум Правительства Москвы принял постановление " Об утверждении Порядка предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на расширение оказания услуг в социальной сфере в городе Москве". Постановление утверждает новую программу грантовой поддержки социальных проектов НКО и благотворительных фондов "Москва – добрый город". Общая сумма грантов составит 400 миллионов рублей в год", - говорится в материале.

Уточняется, что гранты будут выдаваться на реализацию социальных проектов, которые отвечают определенным критериям: индивидуальный подход, проактивность, синергия, использование новых технологических решений. Номинации грантового конкурса разделены на семь тематических блоков, что позволяет охватить максимально широкий спектр трудных жизненных ситуаций, с которыми может столкнуться человек.

"Предусмотрено 3 уровня грантов: "малые" до 500 тысяч рублей – для стартапов в социальной сфере с опытом работы до 1 года и небольшим числом благополучателей; "средние" от 500 тысяч до 5 миллионов рублей – для НКО и фондов с опытом работы более 2 лет, чей вклад или объём привлеченных средств составит 5% бюджета проекта; "большие" свыше 5 миллионов рублей – для НКО и фондов с опытом работы более 3 лет, чей вклад или объём привлеченных средств составит 10% бюджета проекта", - отмечается в материале.