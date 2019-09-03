СПЧ попросил провести проверку обстоятельств задержания журналиста Азара

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился в прокуратуру Москвы в связи с задержанием журналиста "Новой газеты" Ильи Азара, об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее адвокат Азара Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что журналиста задержали в понедельник вечером за повторное нарушение порядка проведения митинга. Позднее детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович сообщил, что, по словам Азара и его жены, при задержании в квартире находился ребенок возрастом менее двух лет, которого сотрудники полиции якобы оставили в квартире одного с открытой дверью.

Как уточнили в СПЧ, обеспокоенность Совета вызвала именно информация о том, что в результате задержания журналиста его малолетняя дочь, находящаяся в квартире, на несколько часов осталась без присмотра. По мнению правозащитников, в действиях сотрудников полиции есть признаки преступления, предусмотренные статьей УК РФ "Оставление в опасности".