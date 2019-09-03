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РИА Новости

СПЧ попросил провести проверку обстоятельств задержания журналиста Азара

14:41 03.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗадержание
Задержание
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Задержание. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился в прокуратуру Москвы в связи с задержанием журналиста "Новой газеты" Ильи Азара, об этом сообщается на сайте ведомства.
Ранее адвокат Азара Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что журналиста задержали в понедельник вечером за повторное нарушение порядка проведения митинга. Позднее детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович сообщил, что, по словам Азара и его жены, при задержании в квартире находился ребенок возрастом менее двух лет, которого сотрудники полиции якобы оставили в квартире одного с открытой дверью.
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Как уточнили в СПЧ, обеспокоенность Совета вызвала именно информация о том, что в результате задержания журналиста его малолетняя дочь, находящаяся в квартире, на несколько часов осталась без присмотра. По мнению правозащитников, в действиях сотрудников полиции есть признаки преступления, предусмотренные статьей УК РФ "Оставление в опасности".
"Совет просит столичную прокуратуру провести проверку по данному факту и проинформировать о принятых мерах", - говорится в сообщении.
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Илья АзарЕвгений БунимовичМоскваРоссияПроисшествия
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