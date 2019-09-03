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РИА Новости

Матвиенко поздравила Даригу Назарбаеву с переизбранием

14:33 03.09.2019
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© Sputnik / Болат ШайхиновДарига Назарбаева
Дарига Назарбаева
© Sputnik / Болат Шайхинов
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник направила телеграмму Дариге Назарбаевой, в которой поздравила ее с переизбранием на пост спикера сената Казахстана.
"Убеждена, что доверительные и уважительные отношения между членами Совета Федерации РФ и депутатами сената Казахстана будут и впредь служить крепкой основой для дальнейшего углубления стратегического партнерства наших стран, наращивания конструктивного двустороннего сотрудничества во всех областях и взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов", - говорится в обращении.
Матвиенко подчеркнула, что высоко ценит сложившуюся между спикерами верхних палат РФ и Казахстана дружбу, традиционное взаимопонимание по различным вопросам.
Назарбаева - старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия главы государства в марте этого года. Является депутатом сената парламента с сентября 2016 года, спикером палаты она была избрана в марте 2019 года. В августе Токаев переназначил Назарбаеву депутатом сената в связи с истечением срока полномочий.
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