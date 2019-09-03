Матвиенко поздравила Даригу Назарбаеву с переизбранием

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник направила телеграмму Дариге Назарбаевой, в которой поздравила ее с переизбранием на пост спикера сената Казахстана.

"Убеждена, что доверительные и уважительные отношения между членами Совета Федерации РФ и депутатами сената Казахстана будут и впредь служить крепкой основой для дальнейшего углубления стратегического партнерства наших стран, наращивания конструктивного двустороннего сотрудничества во всех областях и взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов", - говорится в обращении.

Матвиенко подчеркнула, что высоко ценит сложившуюся между спикерами верхних палат РФ и Казахстана дружбу, традиционное взаимопонимание по различным вопросам.