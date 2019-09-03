Путин заявил о стремлении России к стратегическому партнерству с Монголией

Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга выступают во время торжественного приёма по случаю 80-летия совместной победы советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол

УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме по случаю 80-летнего юбилея победы на Халхин-Голе поздравил монгольский народ с этой важной для истории двух стран датой и пообещал, что Россия будет делать все для того, чтобы дружеские и проверенные временем отношения с Монголией стали по-настоящему стратегическим партнерством.

Осенью 2019 года празднуется 80-летие победы советских и монгольских войск в битве с японцами на Халхин-Голе, где будущий маршал Георгий Жуков руководил наступательной операцией.

"Мы ценим добрососедские и проверенные временем отношения с Монголией. Российско-монгольское взаимодействие поступательно развивается, охватывает самые разные области. Это было подтверждено и в ходе сегодняшних переговоров, на которых мы рассмотрели многие насущные двусторонние вопросы, наметили рубежи нашего сотрудничества в будущем", - сказал Путин на приеме, которой проходил в государственной резиденции "Их Тэнгэр".

Он особо отметил подписанный сегодня договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, в котором, по словам Путина, отражено обоюдное стремление к тому, чтобы вывести взаимодействие на более высокий уровень и совместно решать масштабные долгосрочные задачи, стоящие между Россией и Монголией.

"Монгольская пословица гласит - узнаешь коня, проехав на нем верхом, а человека - по его дружбе. Хочу подчеркнуть - мы искренне гордимся дружбой и братскими связями с Монголией и ее народом, и будем делать все, чтобы российско-монгольские отношения действительно стали всеобъемлющим стратегическим партнерством", - заявил российский лидер.

Он тепло поздравил президента Монголии и всех граждан страны с 80-летней годовщины совместной победы на Халхин-Голе и пожелал всему монгольскому народу благополучия. Путин напомнил, что Россия и Монголия сохраняют давно сложившиеся традиции боевого братства, в частности, активно сотрудничают в военной области и сфере безопасности, что помогает укреплять обороноспособность, а также способствует делу стабильности.

Российский президент также пожал руки ветеранам, которые были среди почётных гостей.

На приеме по случаю по случаю 80-летнего юбилея победы на Халхин-Голе Путин продемонстрировал знание народной монгольской мудрости.



"Узнаешь коня, проехав на нем верхом, а человека - по его дружбе", - процитировал он известную монгольскую поговорку. pic.twitter.com/Y9EQtxleJk — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 3 сентября 2019 г.

Перед торжественным приемом Путин ознакомился с художественной выставкой, посвящённой 80-летнему юбилею победы на Халхин-Голе.

В свою очередь президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в своей речи также отметил важность заключенного соглашения о стратегическом партнёрстве между двумя странами и выразил надежду на то, что эти отношения выйдут на новый уровень.