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РИА Новости

Путин заявил о стремлении России к стратегическому партнерству с Монголией

14:33 03.09.2019 (обновлено: 15:35 03.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга выступают во время торжественного приёма по случаю 80-летия совместной победы советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга выступают во время торжественного приёма по случаю 80-летия совместной победы советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме по случаю 80-летнего юбилея победы на Халхин-Голе поздравил монгольский народ с этой важной для истории двух стран датой и пообещал, что Россия будет делать все для того, чтобы дружеские и проверенные временем отношения с Монголией стали по-настоящему стратегическим партнерством.
Осенью 2019 года празднуется 80-летие победы советских и монгольских войск в битве с японцами на Халхин-Голе, где будущий маршал Георгий Жуков руководил наступательной операцией.
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга (слева) во время представления делегаций на церемонии официальной встречи у Государственного дворца в Улан-Баторе
Вчера, 12:12РИА Новости
Премьер Монголии подвел итоги визита Путина
"Мы ценим добрососедские и проверенные временем отношения с Монголией. Российско-монгольское взаимодействие поступательно развивается, охватывает самые разные области. Это было подтверждено и в ходе сегодняшних переговоров, на которых мы рассмотрели многие насущные двусторонние вопросы, наметили рубежи нашего сотрудничества в будущем", - сказал Путин на приеме, которой проходил в государственной резиденции "Их Тэнгэр".
Он особо отметил подписанный сегодня договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, в котором, по словам Путина, отражено обоюдное стремление к тому, чтобы вывести взаимодействие на более высокий уровень и совместно решать масштабные долгосрочные задачи, стоящие между Россией и Монголией.
"Монгольская пословица гласит - узнаешь коня, проехав на нем верхом, а человека - по его дружбе. Хочу подчеркнуть - мы искренне гордимся дружбой и братскими связями с Монголией и ее народом, и будем делать все, чтобы российско-монгольские отношения действительно стали всеобъемлющим стратегическим партнерством", - заявил российский лидер.
Он тепло поздравил президента Монголии и всех граждан страны с 80-летней годовщины совместной победы на Халхин-Голе и пожелал всему монгольскому народу благополучия. Путин напомнил, что Россия и Монголия сохраняют давно сложившиеся традиции боевого братства, в частности, активно сотрудничают в военной области и сфере безопасности, что помогает укреплять обороноспособность, а также способствует делу стабильности.
Российский президент также пожал руки ветеранам, которые были среди почётных гостей.
Перед торжественным приемом Путин ознакомился с художественной выставкой, посвящённой 80-летнему юбилею победы на Халхин-Голе.
В свою очередь президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в своей речи также отметил важность заключенного соглашения о стратегическом партнёрстве между двумя странами и выразил надежду на то, что эти отношения выйдут на новый уровень.
Он добавил, что совместные бои советских и монгольских войск на Халхин-Голе имеют большое значение для всей мировой истории. "Не должно быть попыток сфальсифицировать истинные причины и значимость этой войны", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в Улан-Баторе
Вчера, 13:49Акценты
От Халхин-Гола до бессрочной дружбы: новая эра отношений России и Монголии80-70-60 – таковы "параметры" визита президента России Владимира Путина в Монголию. Три юбилея, большая победа и новое стратегическое партнерство стали надежной базой для переговоров двух стран. Обозреватель радио Sputnik Мария Меркулова – о том, как Улан-Батор встретил российского лидера.
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Халтмаагийн БаттулгаВладимир ПутинРоссияМонголияВ мире
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