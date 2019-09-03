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РИА Новости

Глава МЧС отметил работу служб по ликвидации последствий паводков

14:31 03.09.2019 (обновлено: 16:18 03.09.2019)
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© предоставлено МЧС РоссииГлава МЧС России Евгений Зиничев проводит совещание по ЧС в Хабаровском крае
Глава МЧС России Евгений Зиничев проводит совещание по ЧС в Хабаровском крае
© предоставлено МЧС России
Глава МЧС России Евгений Зиничев проводит совещание по ЧС в Хабаровском крае
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев отметил хорошую работу служб по предупреждению и ликвидации ЧС, специалисты МЧС, по его словам, готовы к новой волне паводков, сообщает МЧС России во вторник.
Глава МЧС РФ провел комиссию по чрезвычайной ситуации в Хабаровском крае во вторник.
"В целом хочется отметить в положительную сторону работы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Амурской области и Хабаровском крае. Система РСЧС показала себя как единый действенный механизм", - цитирует пресс-служба ведомства Зиничева.
По словам министра, ведется наращивание защитных сооружений до девяти метров. Для возведения насыпных дамб задействовано более 100 единиц техники, завезено 81 тысяч кубометров песка. В подверженной паводку зоне Комсомольска-на-Амуре в полном объеме защищает район от наводнений дамба высотой 11 метров. В случае спада воды на Амуре в ближайшее время планируется переброска резервных групп для усиления в Комсомольск-на-Амуре. Кроме того, в Хабаровском крае запланировано укрепление существующих дамб и строительство новых.
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Отмечается, что в ходе совещания было принято решение усилить работу по информированию населения о прогнозах возможных ЧС и метеосводках, продолжить аварийно-спасательные работы и помощь пострадавшим.
Подводя итоги совещания, Зиничев добавил, что МЧС России продолжит мониторить ситуацию, усиливать группировку сил и средств, а также комплексно работать в зоне паводка.
Ранее глава МЧС России совершил облет пострадавших от паводка территорий Хабаровского края.
В настоящее время на территории Хабаровского и Приморского края, Амурской и Еврейской автономной области, в 15 муниципальных районах и трех городских округах остаются подтопленными 89 населенных пунктов, 373 жилых дома, 3267 приусадебных участков и 113 участков автодорог.
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