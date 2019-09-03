Глава МЧС отметил работу служб по ликвидации последствий паводков

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев отметил хорошую работу служб по предупреждению и ликвидации ЧС, специалисты МЧС, по его словам, готовы к новой волне паводков, сообщает МЧС России во вторник.

Глава МЧС РФ провел комиссию по чрезвычайной ситуации в Хабаровском крае во вторник.

"В целом хочется отметить в положительную сторону работы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Амурской области и Хабаровском крае. Система РСЧС показала себя как единый действенный механизм", - цитирует пресс-служба ведомства Зиничева.

По словам министра, ведется наращивание защитных сооружений до девяти метров. Для возведения насыпных дамб задействовано более 100 единиц техники, завезено 81 тысяч кубометров песка. В подверженной паводку зоне Комсомольска-на-Амуре в полном объеме защищает район от наводнений дамба высотой 11 метров. В случае спада воды на Амуре в ближайшее время планируется переброска резервных групп для усиления в Комсомольск-на-Амуре. Кроме того, в Хабаровском крае запланировано укрепление существующих дамб и строительство новых.

Отмечается, что в ходе совещания было принято решение усилить работу по информированию населения о прогнозах возможных ЧС и метеосводках, продолжить аварийно-спасательные работы и помощь пострадавшим.

Подводя итоги совещания, Зиничев добавил, что МЧС России продолжит мониторить ситуацию, усиливать группировку сил и средств, а также комплексно работать в зоне паводка.

Ранее глава МЧС России совершил облет пострадавших от паводка территорий Хабаровского края.