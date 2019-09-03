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РИА Новости

Замглавы МИД принял копии верительных грамот новых послов Швеции и Германии

14:30 03.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на здание Министерства иностранных дел
Вид на здание Министерства иностранных дел
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Вид на здание Министерства иностранных дел . Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов во вторник принял копии верительных грамот новых послов Швеции и ФРГ в России, сообщили в МИД РФ.
Копии верительных грамот вручил новый посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гейр, сменивший Рюдигера фон Фрича, а также новая глава шведской дипмиссии в Москве Малена Мард, которая сменила Петера Эриксона.
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Как отмечается в комментарии МИД РФ, Титов и Мард в ходе беседы подтвердили взаимную заинтересованность в развитии диалога между Россией и Швецией, обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повесток дня, в том числе в контексте завершающегося председательства Швеции в Совете Баренцева/Евроарктического региона.
С новым послом ФРГ в РФ Владимир Титов обсудил график ближайших двусторонних мероприятий, актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме этого, между ними состоялся обмен мнениями по некоторым международным темам, включая европейскую повестку.
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Рюдигер фон ФричГеза Андреас фон ГейрМалена МардПетер ЭриксонГерманияРоссияПолитика
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