Замглавы МИД принял копии верительных грамот новых послов Швеции и Германии

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов во вторник принял копии верительных грамот новых послов Швеции и ФРГ в России, сообщили в МИД РФ.

Копии верительных грамот вручил новый посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гейр, сменивший Рюдигера фон Фрича, а также новая глава шведской дипмиссии в Москве Малена Мард, которая сменила Петера Эриксона.

Как отмечается в комментарии МИД РФ, Титов и Мард в ходе беседы подтвердили взаимную заинтересованность в развитии диалога между Россией и Швецией, обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повесток дня, в том числе в контексте завершающегося председательства Швеции в Совете Баренцева/Евроарктического региона.