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РИА Новости

Медведчук оценил идею обеспечить рост экономики Украины на 40% за пять лет

14:28 03.09.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук . Архивное фото
КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Глава политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктор Медведчук назвал амбициозной цель нового премьера обеспечить рост экономики Украины на 40% за 5 лет, но сомневается, что у правительства план действий по ее реализации.
Верховная рада Украины девятого созыва на прошлой неделе сформировала новый состав кабинета министров во главе с Гончаруком. Премьер заявил, что перед новым кабмином стоит задача обеспечения роста экономики на 5-7% в год. Гончарук также отметил, что цель нового правительства – рост украинской экономики на 40% за пять лет.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
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"Говорить о том, насколько это реально можно только тогда, когда новый глава правительства или новое правительство расскажут, каким образом они хотят этого достичь", - сказал Медведчук журналистам в Раде. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".
При этом он отметил, что если ВВП Украины увеличится на 40%, то экономика страны вернется в то состояние, в котором она была в 2013 году, когда ВВП составлял 183,3 миллиарда долларов.
"Хотелось бы, чтобы у них была такая программа, которая бы реально давала возможность роста экономики, но пока рано давать этому оценку. Цель амбициозна, достигать ее надо, но есть ли для этого методы и те действия, которые они могут реализовать, чтобы этой цели достичь", - отметил Медведчук.
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