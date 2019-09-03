Медведчук оценил идею обеспечить рост экономики Украины на 40% за пять лет

КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Глава политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктор Медведчук назвал амбициозной цель нового премьера обеспечить рост экономики Украины на 40% за 5 лет, но сомневается, что у правительства план действий по ее реализации.

Верховная рада Украины девятого созыва на прошлой неделе сформировала новый состав кабинета министров во главе с Гончаруком. Премьер заявил, что перед новым кабмином стоит задача обеспечения роста экономики на 5-7% в год. Гончарук также отметил, что цель нового правительства – рост украинской экономики на 40% за пять лет.

"Говорить о том, насколько это реально можно только тогда, когда новый глава правительства или новое правительство расскажут, каким образом они хотят этого достичь", - сказал Медведчук журналистам в Раде. Трансляцию вел телеканал "112. Украина"

При этом он отметил, что если ВВП Украины увеличится на 40%, то экономика страны вернется в то состояние, в котором она была в 2013 году, когда ВВП составлял 183,3 миллиарда долларов.