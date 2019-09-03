МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области малым предприятиям, предпринимателям и людям, дав им отсрочку платежей на год и простив соответствующие проценты, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"Мы приняли решение, что реструктурируем кредиты пострадавшим малым предприятиям, предпринимателям и пострадавшим людям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год", - сказал Греф, слова которого приводятся в сообщении Сбербанка по итогам его поездки в Тулун.

Президент России Владимир Путин в понедельник поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка для обсуждения реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что "несерьезно не идти на уступки".

На сегодня Сбербанк получил 488 заявлений граждан на урегулирование задолженности по кредитам на общую сумму 195,2 миллиона рублей. "Из них по 346 заявлениям клиентов принято положительное решение на сумму 129,7 миллиона. Часть заявлений – еще на рассмотрении. Решение принимается индивидуально по каждому клиенту – с учетом конкретной ситуации клиента и размера ущерба. В настоящее время Сбербанк продолжает работу по урегулированию проблемных вопросов. Ни одно из заявлений клиентов Сбербанка на пострадавших территориях не останется без решения", - говорится в сообщении.

В Сбербанке отметили, что банк более двух месяцев обеспечивает клиентам, пострадавших от наводнений, особый порядок урегулирования кредитной задолженности: реструктуризация по упрощенному режиму, на основании минимума документов, отсрочка платежей на год, отмена неустоек. Также применяется снижение процентной ставки по кредитам, добавляется в сообщении.