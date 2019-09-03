"Оппозиционная платформа" поддержит идею о законодательном праве народа

КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Фракция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде Украины поддержит инициативу по предоставлению права законодательной инициативы народу, заявил во вторник глава политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктор Медведчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в конституцию и наделить народ правом законодательной инициативы, соответствующий законопроект он внес на рассмотрение парламента как неотложный.

"Законодательная инициатива, которая принадлежит сегодня президенту, правительству и депутатам, является обоснованной и правильной. Когда речь идет о законодательной инициативе народа, то есть граждан Украины, мы это, естественно, поддержим", - сказал Медведчук журналистам в Раде. Трансляцию вел телеканал "112. Украина" .

По его словам, для этого должна быть прописана соответствующая процедура и внесены изменения в конституцию.

При этом Медведчук считает, что ограничение права депутатов единолично подавать законопроекты приведет к дисбалансу власти и негативно отразится на интересах страны.