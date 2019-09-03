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РИА Новости

"Оппозиционная платформа" поддержит идею о законодательном праве народа

14:08 03.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук . Архивное фото
КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Фракция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде Украины поддержит инициативу по предоставлению права законодательной инициативы народу, заявил во вторник глава политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктор Медведчук.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в конституцию и наделить народ правом законодательной инициативы, соответствующий законопроект он внес на рассмотрение парламента как неотложный.

"Законодательная инициатива, которая принадлежит сегодня президенту, правительству и депутатам, является обоснованной и правильной. Когда речь идет о законодательной инициативе народа, то есть граждан Украины, мы это, естественно, поддержим", - сказал Медведчук журналистам в Раде. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".

По его словам, для этого должна быть прописана соответствующая процедура и внесены изменения в конституцию.
При этом Медведчук считает, что ограничение права депутатов единолично подавать законопроекты приведет к дисбалансу власти и негативно отразится на интересах страны.
"Говорить о том, что надо ограничить права депутатов на законодательную инициативу, тогда надо ее ограничить и президенту и правительству. Но если мы будем выступать с такими ограничениями, то мы придем к дисбалансу нашей правовой системы, конституционного регулирования, и это отразится на интересах и государства, и наших людей",- сказал Медведчук.
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