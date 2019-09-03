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РИА Новости

Суд приговорил к 11 годам колонии жителя Ставрополья, присягнувшего ИГ*

14:06 03.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен – РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Ставропольского края Саида Маматханова, присягнувшего "Исламскому государству"*, сообщил журналистам представитель суда.
По версии следствия, 31 января текущего года Маматханов на животноводческой точке в селе Калиновское записал на мобильный телефон видео, на котором принял присягу руководителю "Исламского государства"*, подтвердив вступление в состав этой организации. Видео он в тот же день отправил через мобильное приложение неизвестному, который должен был предать его руководителю ИГ*, уточнили в суде.
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"В соответствии с приговором суда, Маматханов признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме", - сказал представитель суда.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Исламское государствоСтавропольский крайПроисшествия
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