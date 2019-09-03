Суд приговорил к 11 годам колонии жителя Ставрополья, присягнувшего ИГ*

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен – РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Ставропольского края Саида Маматханова, присягнувшего "Исламскому государству"*, сообщил журналистам представитель суда.
По версии следствия, 31 января текущего года Маматханов на животноводческой точке в селе Калиновское записал на мобильный телефон видео, на котором принял присягу руководителю "Исламского государства"*, подтвердив вступление в состав этой организации. Видео он в тот же день отправил через мобильное приложение неизвестному, который должен был предать его руководителю ИГ*, уточнили в суде.
2 сентября, 08:00РИА НовостиНочной халифат. Появится ли у главаря ИГ* "преемник"
"В соответствии с приговором суда, Маматханов признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме", - сказал представитель суда.
* Террористическая организация, запрещена в России