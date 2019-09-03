Суд приговорил к 11 годам колонии жителя Ставрополья, присягнувшего ИГ*

По версии следствия, 31 января текущего года Маматханов на животноводческой точке в селе Калиновское записал на мобильный телефон видео, на котором принял присягу руководителю "Исламского государства"*, подтвердив вступление в состав этой организации. Видео он в тот же день отправил через мобильное приложение неизвестному, который должен был предать его руководителю ИГ*, уточнили в суде.