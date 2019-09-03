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РИА Новости

Московские городские службы готовы к празднованию Дня города

14:06 03.09.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовНебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Городские службы в Москве готовы к празднованию Дня города 7 и 8 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.
День города в Москве отмечается в первую или вторую субботу сентября. В этом году 872-летие российской столицы выпадает на 7 и 8 сентября.
"В преддверии Дня города, который пройдет в Москве 7 и 8 сентября, проведена подготовка городских служб к проведению праздничных мероприятий. Организовано круглосуточное дежурство всех служб городского хозяйства. Всего сформировано 1365 аварийных бригад", - говорится в сообщении.
ГУ МЧС России по Москве и департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности обеспечена готовность 1,1 тысячи сотрудников и более 300 единиц спецтехники, шесть экипажей вертолетов. К дежурствам на водных объектах будет привлечено до 80 спасателей.
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"Приняты меры по усилению аварийно-диспетчерских служб – в части укомплектованности персоналом, автотранспортом, спецтехникой, средствами связи, инструментом, необходимыми строительными материалами, запасными и комплектующими частями. Подготовлены 2,6 тысячи аварийных источников электроснабжения, а также три аварийных источника теплоснабжения", - отмечается в материалах.
Кроме того, усилены меры антитеррористической защищённости объектов инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Усилен контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда.
"В местах массового пребывания горожан, на улично-дорожной сети и дворовых территориях усилен контроль за своевременной уборкой и вывозом мусора. В местах массовых гуляний будут установлены мобильные туалеты и временные мусорные контейнеры, в том числе для раздельного сбора мусора", - уточняется в материалах.
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