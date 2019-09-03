Московские городские службы готовы к празднованию Дня города

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Городские службы в Москве готовы к празднованию Дня города 7 и 8 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

День города в Москве отмечается в первую или вторую субботу сентября. В этом году 872-летие российской столицы выпадает на 7 и 8 сентября.

"В преддверии Дня города, который пройдет в Москве 7 и 8 сентября, проведена подготовка городских служб к проведению праздничных мероприятий. Организовано круглосуточное дежурство всех служб городского хозяйства. Всего сформировано 1365 аварийных бригад", - говорится в сообщении.

ГУ МЧС России по Москве и департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности обеспечена готовность 1,1 тысячи сотрудников и более 300 единиц спецтехники, шесть экипажей вертолетов. К дежурствам на водных объектах будет привлечено до 80 спасателей.

"Приняты меры по усилению аварийно-диспетчерских служб – в части укомплектованности персоналом, автотранспортом, спецтехникой, средствами связи, инструментом, необходимыми строительными материалами, запасными и комплектующими частями. Подготовлены 2,6 тысячи аварийных источников электроснабжения, а также три аварийных источника теплоснабжения", - отмечается в материалах.

Кроме того, усилены меры антитеррористической защищённости объектов инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Усилен контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда.