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РИА Новости

СПЧ приветствовал оправдание фигуранта резонансного дела об убийстве

14:05 03.09.2019
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© Фото : предоставлено Шамилем ХасаевымС Хасаева сняли наручники прямо в зале суда
С Хасаева сняли наручники прямо в зале суда
© Фото : предоставлено Шамилем Хасаевым
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) приветствует полное оправдание жителя Чечни Мовсура Хасаева по делу об убийстве предпринимателя, сообщается на сайте СПЧ.
Преступление было совершено в мае 2011 года в Екатеринбурге. Двадцатидвухлетний предприниматель Ашот Арутюнян был застрелен во дворе своего дома. Долгое время в деле не было фигуранта. В январе 2018 года в городе Аргун по подозрению в заказном убийстве был задержан Хасаев. Свою вину он не признал. А 29 мая областной суд сообщил, что коллегия присяжных единогласно оправдала Хасаева в убийстве предпринимателя ввиду недоказанности его вины. СПЧ и его глава Михаил Федотов приветствовали это решение, мужество присяжных отметил глава Чечни Рамзан Кадыров. Позднее 30 мая представитель Свердловского облсуда сообщила РИА Новости, что суд в Екатеринбурге вынес оправдательный приговор Хасаеву.
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Дело стало резонансным, так как в поддержку чеченца выступали СПЧ и глава Чечни Рамзан Кадыров. Помимо этого, жители села Ведено, откуда родом Хасаев, обращались с письмом к властям РФ с призывом защитить его права.
"Оправдательный приговор - большая редкость в нынешней судебной практике. Он тем более ценен в данном случае, когда невиновный обвинялся в убийстве. Спасибо присяжным за справедливый вердикт, спасибо Верховному Суду РФ, спасибо адвокатам и правозащитникам", - цитирует пресс-служба слова Федотова.
По его словам, данный случай демонстрирует то, как совместная работа СПЧ и чеченских правозащитников принесла успех.
В свою очередь, как указано в сообщении, член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова рассказала, что дело Хасаева стало резонансным по особенным на то причинам. "Обвинение, построенное на притянутых за уши "фактах", порой нелепых до смешного, будоражили умы не только корифеев адвокатского дела, правозащитников разных уровней, но даже учителей, врачей и просто жителей целого огромного села, которые стали невольными свидетелями того, как можно лихо закрутить детективный сюжет, ловко орудуя имеющимися в руках возможностями, оперируя показаниями вымышленных и фиктивных свидетелей", - приводит пресс-служба слова правозащитницы.
По данным пресс-релиза, 29 августа по результату рассмотрения Апелляционного представителя прокуратуры, Верховным судом оставлен без изменения оправдательный приговор Хасаеву, вынесенный 30 мая Свердловским областным судом на основании оправдательного вердикта присяжных.
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Хеда СаратоваСвердловский областной судМихаил ФедотовМоскваЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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