Кредиты физлицам в Сбербанке будет выдавать искусственный интеллект

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект к концу 2020 года будет принимать 100% решений о кредитах физическим лицам в Сбербанке, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.

"Сейчас у нас уже выдается на основании решений, принимаемых искусственным интеллектом, 100% кредитных карт, более 90% потребкредитов и свыше 50% ипотечных кредитов, поскольку это более сложный продукт. Но заявленный тренд, что модели будут принимать около 100% кредитных решений, – верный. Думаю, это произойдет к концу 2020 года", - сказал он.

Ведяхин добавил, что в настоящее время в банке не осталось ни одного подразделения, где бы не внедрялись технологии искусственного интеллекта. "Мы внедряем эту технологию везде, начиная с фронт-офиса - яркий пример тому недавнее обновление нашего мобильного приложения, которое сделало каждый "Сбербанк Онлайн" уникальным и не похожим на другой, - и заканчивая бэк-офисом, где искусственный интеллект принимает решения по рутинным операциям", - рассказал первый зампред правления Сбербанка.