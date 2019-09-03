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РИА Новости
Восточный экономический форум

Кредиты физлицам в Сбербанке будет выдавать искусственный интеллект

14:05 03.09.2019 (обновлено: 08:15 04.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкКлиентский менеджеры Сбербанка Премьер за работой
Клиентский менеджеры Сбербанка Премьер за работой
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект к концу 2020 года будет принимать 100% решений о кредитах физическим лицам в Сбербанке, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.
"Сейчас у нас уже выдается на основании решений, принимаемых искусственным интеллектом, 100% кредитных карт, более 90% потребкредитов и свыше 50% ипотечных кредитов, поскольку это более сложный продукт. Но заявленный тренд, что модели будут принимать около 100% кредитных решений, – верный. Думаю, это произойдет к концу 2020 года", - сказал он.
Ведяхин добавил, что в настоящее время в банке не осталось ни одного подразделения, где бы не внедрялись технологии искусственного интеллекта. "Мы внедряем эту технологию везде, начиная с фронт-офиса - яркий пример тому недавнее обновление нашего мобильного приложения, которое сделало каждый "Сбербанк Онлайн" уникальным и не похожим на другой, - и заканчивая бэк-офисом, где искусственный интеллект принимает решения по рутинным операциям", - рассказал первый зампред правления Сбербанка.
Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.
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Восточный экономический форумСбербанк РоссииРоссияЭкономика
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