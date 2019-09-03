Житель Орловской области пойдет под суд за убийство пятимесячной дочери

ВОРОНЕЖ, 3 сен - РИА Новости. Житель Орловской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве пятимесячной дочери, которую во время ссоры с женой случайно ударил ногой, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

Трагедия произошла 17 января 2019 года в Сосковском районе.

"Обвиняемый, находясь по месту своего жительства в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с женой, в ходе которого нанес ей несколько ударов ногой в область туловища, при этом задел свою пятимесячную дочь, которая находилась на руках у матери", - говорится в сообщении.

По данным следствия, у девочки из носа пошла кровь. Отец положил ее в детскую кроватку, где ребенок и захлебнулся кровью. В отношении 29-летнего мужчины было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, которое затем было переквалифицировано по статье об убийстве малолетнего.

Следствие выяснило, что семья является неблагополучной и состоит на учете в органах системы профилактики.