Роскомнадзор удалил более 140 фейковых материалов за полгода

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Роскомнадзор удалил из интернета более 140 материалов с недостоверной информацией почти за полгода действия закона о запрете распространения такой информации, сообщил заместитель начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Юрий Киселев.

Кроме того, за тот же период ведомство удалило с более 30 интернет-ресурсов информацию, содержащую оскорбление российских государственных символов.

"В отношении применения новых законов, то есть блокировки и удаления недостоверной общественно значимой информации, а также оскорблении госсимволов, статистика следующая: недостоверная общественно значимая информация - удалено с интернет-ресурсов более 140 материалов. Информация, содержащая оскорбление государственных символов, удалена с более 30 интернет-ресурсов", - сказал Киселев в ходе заседания рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей сети интернет.

Киселев также отметил, что российские соцсети - "ВКонтакте" и "Одноклассники" - самостоятельно проводят работы по модерации и удалению запрещенного контента.

"В частности, можно констатировать работу по удалению суицидального контента, самостоятельный поиск и удаление детской порнографии и наркоконтента. Здесь имеется положительная практика по самостоятельному удалению площадками такого контента", - отметил представитель Роскомнадзора.

Президент России Владимир Путин 18 марта подписал законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству. Закон об ответственности за распространение недостоверной информации предполагает наложение штрафов до 1,5 миллиона рублей.