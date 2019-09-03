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РИА Новости
Чувашская республика

Школа с инновационным оборудованием открылась в День знаний в Чебоксарах

14:02 03.09.2019
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Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
ЧЕБОКСАРЫ, 3 сен – РИА Новости. Новый корпус гимназии с инновационной образовательной средой открылся в День знаний в столице Чувашии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.
Школьный корпус, построенный в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", рассчитан на 1100 учащихся, на его строительство было направлено свыше 920 миллионов рублей. Для оборудования школы и организации образовательной деятельности из республиканского и муниципального бюджетов выделено более 90 миллионов рублей. Новое здание позволит уменьшить нагрузку на соседние школы, при этом сократится количество детей, обучающихся во вторую смену.
"Здесь созданы самые лучшие условия для умственного и физического развития детей, их самореализации. Открытие новых инновационных школ говорит о том, что нацпроект – в реальной работе и эффективно выполняется", - сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественной церемонии открытия корпуса.
В пресс-службе уточнили, что в новом корпусе будут проводиться занятия в рамках сетевого взаимодействия с вузами Чувашии. Помещения технологического и лабораторного практикумов оснащены современным учебным оборудованием, в лабораториях есть средства и материалы для работы с тканью, металлом, деревом, пластиком. Школьники смогут освоить 3D-моделирование, углубленно изучить биологию, физику, химию. В физкультурно-оздоровительном блоке - два спортивных зала и бассейн.
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По данным пресс-службы, в текущем году в Чувашии новые школы открылись также в городе Ядрине, в Батыревском районе в юго-западном районе Чебоксар. Всего в 2020-2025 годах в Чувашской Республике планируется построить и реконструировать 19 школ, также продолжится капитальный ремонт школ с износом более 50%.
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Чувашская республикаМихаил Игнатьев
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