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РИА Новости
Культура

Юношеский оркестр под управлением Башмета выступит в десяти городах

13:58 03.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЮрий Башмет
Юрий Башмет
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Юрий Башмет. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Концерты Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета прозвучат в десяти городах России в сентябре, сообщил на пресс-конференции во вторник генеральный директор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко.
Всероссийский юношеский симфонический оркестр был создан в 2012 году. Оркестр формируется на основе всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. В 2019 году концертное турне начнется 5 сентября выступлением в Костроме, а завершится большим гала-концертом в московском зале "Зарядье" 16 сентября.
Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия Юрий Башмет
24 августа, 21:46Koktebel Jazz Party
Башмет выступил на Koktebel Jazz Party
"У нас в этом году очень большое турне по России... В планах за одно турне проехать аж десять российских городов с широчайшей географией. Начинаем мы на северо-западе, будут концерты в Костроме, Ярославле, Угличе, Вологде, потом будут концерты в Центральной части – в Туле и Калуге, потом мы уже до Екатеринбурга добираемся через Нижний Новгород и Пермь. Такого, конечно, никогда не было", - сказал он.
По его словам, сейчас в состав оркестра входит 101 человек.
"Как раз в следующем году планируется новый отбор. В прошлый раз у нас было 16 российских регионов, где мы слушали детей", - добавил Гринченко.
В программе большого тура прозвучат как всемирно известные шедевры классический музыки - Симфония №5 Шостаковича, "Ромео и Джульетта" Чайковского, - так и пьеса молодого российского композитора, специально написанная по заказу оркестра - "Путешествие по оркестру" Кузьмы Бодрова, а также знаменитая "Кол Нидрей" Макса Бруха. Солистами в предстоящих концертах также будут выступать сами участники оркестра.
Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия Юрий Башмет
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КультураЮрий БашметМоскваЕкатеринбургРоссия
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