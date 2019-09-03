Юношеский оркестр под управлением Башмета выступит в десяти городах

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Концерты Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета прозвучат в десяти городах России в сентябре, сообщил на пресс-конференции во вторник генеральный директор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр был создан в 2012 году. Оркестр формируется на основе всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. В 2019 году концертное турне начнется 5 сентября выступлением в Костроме, а завершится большим гала-концертом в московском зале "Зарядье" 16 сентября.

"У нас в этом году очень большое турне по России... В планах за одно турне проехать аж десять российских городов с широчайшей географией. Начинаем мы на северо-западе, будут концерты в Костроме, Ярославле, Угличе, Вологде, потом будут концерты в Центральной части – в Туле и Калуге, потом мы уже до Екатеринбурга добираемся через Нижний Новгород и Пермь. Такого, конечно, никогда не было", - сказал он.

По его словам, сейчас в состав оркестра входит 101 человек.

"Как раз в следующем году планируется новый отбор. В прошлый раз у нас было 16 российских регионов, где мы слушали детей", - добавил Гринченко.