Суд взыскал с Первого канала 50 тысяч рублей за использование песни Лолиты

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску компании "Си Ди Лэнд контакт" решил взыскать с Первого канала 50 тысяч рублей за незаконное использование песни Лолиты Милявской "На "Титанике" в телешоу "Голос", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд первой инстанции удовлетворил требования частично - истец просил взыскать с телеканала 3 миллиона рублей.

Как сообщил в суде представитель звукозаписывающей и издательской компании CD Land, ответчиком в 2017 году была показана, а затем размещена на официальном сайте телепередача "Голос", в составе которой использовано музыкальное произведение "На "Титанике", права на которое по договору с Милявской принадлежат истцу.

"Ответчик допустил бездоговорное использование произведения,… в связи с чем мы полагаем, что наши права были нарушены", - сказал представитель истца.

По его словам, размер запрошенной компенсации объясняется тем, что "ответчик является одним из лидирующих телеканалов,… крупнейшим по доходам телеканалом в Российской Федерации".

Ответчик иск не признал. Он сообщил, что за передачу в эфир спорного произведения Первый канал выплатил авторское вознаграждение по договору с Российским авторским обществом. Другие способы использования песни телеканалом, указанные в иске, в частности, ее переработка, по словам ответчика, истцом не доказаны.