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РИА Новости
Культура

Суд взыскал с Первого канала 50 тысяч рублей за использование песни Лолиты

13:55 03.09.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСцена шоу "Голос"
Сцена шоу Голос
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску компании "Си Ди Лэнд контакт" решил взыскать с Первого канала 50 тысяч рублей за незаконное использование песни Лолиты Милявской "На "Титанике" в телешоу "Голос", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд первой инстанции удовлетворил требования частично - истец просил взыскать с телеканала 3 миллиона рублей.
Как сообщил в суде представитель звукозаписывающей и издательской компании CD Land, ответчиком в 2017 году была показана, а затем размещена на официальном сайте телепередача "Голос", в составе которой использовано музыкальное произведение "На "Титанике", права на которое по договору с Милявской принадлежат истцу.
"Ответчик допустил бездоговорное использование произведения,… в связи с чем мы полагаем, что наши права были нарушены", - сказал представитель истца.
По его словам, размер запрошенной компенсации объясняется тем, что "ответчик является одним из лидирующих телеканалов,… крупнейшим по доходам телеканалом в Российской Федерации".
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Ответчик иск не признал. Он сообщил, что за передачу в эфир спорного произведения Первый канал выплатил авторское вознаграждение по договору с Российским авторским обществом. Другие способы использования песни телеканалом, указанные в иске, в частности, ее переработка, по словам ответчика, истцом не доказаны.
Компания "Си Ди Лэнд контакт" известна как обладатель прав на произведение с условным наименованием "Ждун". Она получила их на основании лицензионного договора с автором скульптуры Маргарет ван Брифорт.
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КультураШоу "Голос"Лолита МилявскаяПервый канал (телеканал)Общество
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