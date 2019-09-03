КНДР с мая произвела девять пусков ракет новых модификаций, заявили в Токио

"С мая Северная Корея 9 раз провела пуски ракет. 4 и 9 мая, 25 июля и 6 августа были проведены пуски ракет новой модификации, похожие на ракеты типа "Искандер", которыми обладает Россия. Мы считаем, что это ракеты малой дальности нового типа на твердом топливе, они отличаются от тех, что были у Северной Кореи ранее. Затем что касается ракеты малой дальности, которую Северная Корея называет "сверхкрупной реактивной системой залпового огня". Пуски из нее были произведены 24 августа, и она отличается от вышеназванной ракеты и представляет собой ракету малой дальности на твердом топливе. Кроме того, ракеты, выпущенные 10 и 16 августа, напоминают американские ACMS", - сказал министр.