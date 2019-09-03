В Раде спрогнозировали ускорение реформ правоохранительной системы

КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Глава президентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что отмена неприкосновенности депутатов будет способствовать ускорению реформирования правоохранительной системы страны.

Рада во вторник в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Документ еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Ранее депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что изменения в законе о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, что дает основания после окончательного принятия оспорить его в Конституционном суде Украины.

"Много людей говорят нам в качестве предостережений, что "а вы знаете, какая не реформированная правоохранительная система", а я говорю: "У нас же есть мотивация сейчас быстро реформировать". Потому что, когда ты (депутат – ред.) неприкосновенный, у тебя нет мотивации, а есть какой-то особенный статус", - сказал Арахамия журналистам в Раде. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".

Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект (инициированный бывшим тогда президентом Петром Порошенко) предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. КС Украины признал конституционными оба законопроекта.