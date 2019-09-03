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РИА Новости

В Раде спрогнозировали ускорение реформ правоохранительной системы

13:48 03.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервое заседание Верховной рады Украины нового созыва
Первое заседание Верховной рады Украины нового созыва
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Глава президентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что отмена неприкосновенности депутатов будет способствовать ускорению реформирования правоохранительной системы страны.
Рада во вторник в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Документ еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Ранее депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что изменения в законе о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, что дает основания после окончательного принятия оспорить его в Конституционном суде Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Вчера, 12:54Радио
Верховная рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
"Много людей говорят нам в качестве предостережений, что "а вы знаете, какая не реформированная правоохранительная система", а я говорю: "У нас же есть мотивация сейчас быстро реформировать". Потому что, когда ты (депутат – ред.) неприкосновенный, у тебя нет мотивации, а есть какой-то особенный статус", - сказал Арахамия журналистам в Раде. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".
Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект (инициированный бывшим тогда президентом Петром Порошенко) предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. КС Украины признал конституционными оба законопроекта.
Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
Заседание Верховной рады Украины
Вчера, 12:38РИА Новости
Спикер Рады оценил закон об отмене депутатской неприкосновенности
3720001
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Партия "Слуга народа"Нестор ШуфричВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
нашим бы тоже не помешало снять неприкосновенность !!!!!
3 сентября, 14:10
ViDyawuyVdal' Госдепов
2100002
Эх! Жаль, что наши депутаты такой закон не принимают, а ведь так хочется к ним всем прикоснуться и обнять покрепче.)
3 сентября, 14:27
Infectant
1340002
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