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РИА Новости

Парковка в Москве будет бесплатной в День города 8 сентября

13:41 03.09.2019 (обновлено: 13:52 03.09.2019)
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкМашина на парковке в Москве
Машина на парковке в Москве
© РИА Новости / Мария Девахина
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Машина на парковке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Парковочное пространство в Москве в праздничные дни будет работать в штатном режиме, бесплатно припарковать свой автомобиль можно в воскресенье, 8 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы во вторник.
"В праздничные дни 7 и 8 сентября 2019 года парковка в зоне платного парковочного пространства будет работать в штатном режиме – платно в субботу и бесплатно в воскресенье", - говорится в материалах.
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29 августа, 18:06РИА Новости
Москвичей в День города ждет карнавал и гала-концерт
Москвичей на День города 7 и 8 сентября ждут более 250 различных праздничных мероприятий в каждом округе столицы, обширная культурная и образовательная программы с лекциями и мастер-классами, а также особенные блюда от московских ресторанов, посвященные 80-летию ВДНХ.
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