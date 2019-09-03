Парковка в Москве будет бесплатной в День города 8 сентября

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Парковочное пространство в Москве в праздничные дни будет работать в штатном режиме, бесплатно припарковать свой автомобиль можно в воскресенье, 8 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы во вторник.
"В праздничные дни 7 и 8 сентября 2019 года парковка в зоне платного парковочного пространства будет работать в штатном режиме – платно в субботу и бесплатно в воскресенье", - говорится в материалах.
29 августа, 18:06РИА НовостиМосквичей в День города ждет карнавал и гала-концерт
Москвичей на День города 7 и 8 сентября ждут более 250 различных праздничных мероприятий в каждом округе столицы, обширная культурная и образовательная программы с лекциями и мастер-классами, а также особенные блюда от московских ресторанов, посвященные 80-летию ВДНХ.