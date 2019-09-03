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РИА Новости

В литовский суд передали дело о якобы незаконной выдаче визы россиянину

13:37 03.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВИЛЬНЮС, 3 сен - РИА Новости. Литовская прокуратура передала в Вильнюсский городской районный суд уголовное дело о якобы незаконной выдаче шенгенских виз российскому банкиру Ринату Насырову и его сыну, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры республики.
"По делу проходят гражданин России, якобы давший взятку для получения визы, и два литовца, помогавшие ему. Предварительное расследование о возможной торговле влиянием было начато в апреле из-за якобы незаконной выдачи визы российскому банкиру Ринату Насырову и его сыну. Под подозрением оказался тогдашний директор Литовской ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел Римантас Шидлаускас, который ранее работал в МИД", - пишет Sputnik.
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По данным агентства, литовец якобы договорился с россиянами о взятке в размере десяти тысяч евро. Предполагается, что Шидлаускас получил часть суммы - три тысячи евро. Взамен он пообещал оказать влияние на посла Литвы в России Ремигиюса Мотузаса для выдачи многократных шенгенских виз Насырову и его сыну на законных основаниях, визы были выданы в конце марта этого года.
"Следствие не установило, что Мотузасу было известно о взятке, якобы полученной в его пользу, или что имеются данные о его личной выгоде. Отмечается, что доказательств нет", - добавляет Sputnik.
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Литовское законодательство за попытку получить или за принятие взятки в свою пользу или других лиц предусматривает штраф, арест или лишение свободы на срок до пяти лет. За дачу взятки нарушителям может грозить штраф, арест или до четырех лет тюрьмы, отмечает Sputnik.
В апреле в Литве разразился скандал с якобы незаконной выдачей визы российскому банкиру Ринату Насырову. Бывшего посла этой страны в РФ Римантаса Шидлаускаса и еще двух человек задержали по подозрению в получении взятки.
Также в апреле Литва уведомила МИД РФ об отзыве своего посла Рямигиюса Мотузаса из Москвы в соответствующем порядке. Причиной отзыва МИД Литвы назвал письмо, содержащее угрозы, связанные с делом 13 января, в адрес посла и персонала посольства. В начале июня Мотузас вернулся в Москву к исполнению своих обязанностей после того, как комиссия МИД республики пришла к заключению, что Мотузас не совершал служебный проступок.
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Ремигиюс МотузасSputnikМИД РФРоссияЛитваВ мире
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