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РИА Новости

В Москве в память о жертвах теракта в Беслане в небо выпустили белые шары

13:37 03.09.2019 (обновлено: 14:07 03.09.2019)
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкЖители Беслана во время траурных мероприятий, посвященных 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года, в помещении бывшей 1-й Бесланской школы
Жители Беслана во время траурных мероприятий, посвященных 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года, в помещении бывшей 1-й Бесланской школы
© РИА Новости / Антон Подгайко
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Акция в память о жертвах теракта в Беслане началась в Москве перед Аланским подворьем, в небо традиционно выпустили 334 белых воздушных шара по числу погибших, передает корреспондент РИА Новости.
В 13.00 перед Аланским подворьем началась акция в память о жертвах теракта в Беслане. На акции присутствуют бывшие заложники, члены Совета федерации, депутаты Государственной думы, представители правительства Москвы, ветераны спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", руководство и врачи ведущих медицинских учреждений Москвы, где проходили лечение заложники и жители города.
Мемориал памяти жертв теракта 1 сентября 2004 года в Беслане
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Участники акции возложили цветы к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане". Также к монументу приносят и детские игрушки. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
"15 лет прошло с того страшного дня... Сегодня мы здесь в центре Москвы, на Солянке, у памятника жертвам Беслана возложили цветы. Мы вспоминаем всех тех, кто пострадал, детей, их родителей. Они навсегда останутся в нашей памяти. Наша задача, чтобы никогда больше такого не совершалось", - сказал журналистам зампредседателя правительства республики Северная Осетия - Алания, полномочный представитель республики при президенте РФ Борис Джанаев.
Как отметил бывший начальник управления ФСБ по борьбе с международным терроризмом Юрий Сапунов, чтобы не допустить повторения трагедии, необходимо выработать единую антитеррористическую стратегию. "Нам нужно вырабатывать единую доктрину антитеррористическую, которая позволит сохранить мир и правопорядок в нашей стране и во всем мире. Трагедии продолжаются и будут продолжаться до той поры, пока законодатели всего мира не придут к единой установке", - сказал Сапунов.
Ранее в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (Аланское подворье) прошла панихида памяти жертв теракта в Беслане.
Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
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МоскваБесланРоссияСеверная ОсетияОбщество
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