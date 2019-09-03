Суд вынес первый приговор по делу о массовых беспорядках в Москве

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник приговорил к трем годам колонии Ивана Подкопаева – первого осужденного за нападение на силовика в ходе несанкционированной акции 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Дело рассматривали в особом порядке – то есть при полном признании вины, что гарантировало Подкопаеву более мягкое наказание. Прокуратура запрашивала для подсудимого три года четыре месяца колонии.

"Суд приговорил Ивана Подкопаева к трем годам колонии общего режима", - огласила решение судья.

Во время акции Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил баллончик в лица силовиков, стоявших в оцеплении. Двое сотрудников получили химические ожоги глаз. При задержании у Подкопаева изъяли нож, противогаз, строительные молоток и перчатки.

Как отмечали в СК РФ, изначально он отрицал вину, но впоследствии признался в нападении на стражей порядка и заключил сделку со следствием. В последнем слове молодой человек заверил, что не желал "навредить сотрудникам органов".

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.