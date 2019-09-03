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РИА Новости

Суд вынес первый приговор по делу о массовых беспорядках в Москве

13:37 03.09.2019 (обновлено: 14:01 03.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник приговорил к трем годам колонии Ивана Подкопаева – первого осужденного за нападение на силовика в ходе несанкционированной акции 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Дело рассматривали в особом порядке – то есть при полном признании вины, что гарантировало Подкопаеву более мягкое наказание. Прокуратура запрашивала для подсудимого три года четыре месяца колонии.
"Суд приговорил Ивана Подкопаева к трем годам колонии общего режима", - огласила решение судья.
Во время акции Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил баллончик в лица силовиков, стоявших в оцеплении. Двое сотрудников получили химические ожоги глаз. При задержании у Подкопаева изъяли нож, противогаз, строительные молоток и перчатки.
Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019
Вчера, 12:50РИА Новости
СК снял обвинения с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
Как отмечали в СК РФ, изначально он отрицал вину, но впоследствии признался в нападении на стражей порядка и заключил сделку со следствием. В последнем слове молодой человек заверил, что не желал "навредить сотрудникам органов".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Фигурантами этих уголовных дел, не считая Подкопаева, остаются десять человек. Еще с пятерых Следственный комитет снял обвинения, сочтя их действия не подпадающими под Уголовный кодекс.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
поделом!
3 сентября, 13:59
OYOlga Yael
79010139
Высылать таких в страну победившего бардака - в/на Украину.
3 сентября, 14:05
mmiasnikov
29100122
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