В ЕК оценили перспективы одобрения договора ЕС-Меркосур

БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости, Мария Князева. Ратификация торгового соглашения Евросоюза с Меркосур вряд ли будет простой в странах ЕС, многое будет зависеть от действий властей Бразилии по пожарам в Амазонии, сказала представитель пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге.