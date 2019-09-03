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РИА Новости

В ЕК оценили перспективы одобрения договора ЕС-Меркосур

13:34 03.09.2019
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© РИА Новости / Александр СоловскийСаммит стран Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР)
Саммит стран Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР)
© РИА Новости / Александр Соловский
БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости, Мария Князева. Ратификация торгового соглашения Евросоюза с Меркосур вряд ли будет простой в странах ЕС, многое будет зависеть от действий властей Бразилии по пожарам в Амазонии, сказала представитель пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге.
"По торговому соглашению с Меркосур. Сложно представить гармоничную ратификацию странами Евросоюза, если леса Амазонии продолжат гореть. Многое будет также зависеть от действий властей Бразилии в этом отношении", - сказала она.
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