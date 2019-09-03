Умерла россиянка, впавшая в кому в Турции, пишут СМИ

Девушка плавала в бассейне с маской и внезапно стала захлебываться. До того, как оказаться на суше, она успела наглотаться воды. В результате туристка впала в кому. На протяжении восьми дней россиянка находилась в турецкой больнице, а 30 августа ее перевезли в Москву.