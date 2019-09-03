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РИА Новости

Умерла россиянка, впавшая в кому в Турции, пишут СМИ

13:32 03.09.2019 (обновлено: 14:02 03.09.2019)
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© Flickr / Matt PerreaultМашина турецкой скорой помощи
Машина турецкой скорой помощи
© Flickr / Matt Perreault
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В столичном НИИ скорой помощи имени Склифосовского умерла 19-летняя студентка, впавшая в кому в турецком аквапарке. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
По данным издания, девушка скончалась накануне вечером.
Россиянку перевезли в Москву из Турции после инцидента в аквапарке Sealanya Sea Park.
Девушка плавала в бассейне с маской и внезапно стала захлебываться. До того, как оказаться на суше, она успела наглотаться воды. В результате туристка впала в кому. На протяжении восьми дней россиянка находилась в турецкой больнице, а 30 августа ее перевезли в Москву.
Это не первая трагедия, случившаяся с отдыхающими в Турции россиянами в этом году. Ранее скончалась 12-летняя девочка, руку которой засосало в трубу бассейна в отеле.
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Грустно, и странно что последнее время стало много новостей на эту тему, освещаются несчастные случае из турции, но не не освещаются несчастные случаи из Крыма, неужели в Крыму все так идеально, или в турции все так плохо?
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PPPavel Petrov
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