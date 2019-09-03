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РИА Новости

Сбербанк готов организовать выдачу электронных паспортов россиянам

13:32 03.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Сбербанк в настоящее время обсуждает с российскими властями предоставление своей площадки для государственных сервисов, включая выдачу электронных паспортов, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.
"Мы активно взаимодействуем с различными государственными структурами, проводим обучение, делимся нашим опытом разработки и внедрения цифровых решений. Сейчас мы находимся на стадии обсуждения и прорабатываем возможность, что Сбербанк предоставит для государственных сервисов свою площадку. Мы сможем организовать выдачу электронных паспортов, если такая возможность нам будет предоставлена государством и законодательством РФ", - сказал Ведяхин.
Он добавил, что Сбербанк уже сегодня находится в тесном контакте с госорганами. "Через "Сбербанк Онлайн" можно получить возврат подоходного налога физическому лицу - раньше требовалось отдельное обращение в ИФНС, теперь достаточно оформить заявку в вашем приложении. Возможно, следующим этапом будет выдача электронных паспортов", - рассказал первый зампред правления Сбербанка.
Вице-премьер РФ Максим Акимов в июле сообщил, что внедрение электронного паспорта начнется в 2020 году в Москве, а бумажные паспорта перестанут выдаваться в 2022 году.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин
26 июля, 11:35РИА Новости
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Он пояснял, что электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту с чипом, на котором содержится базовая информация о владельце: ФИО, регистрация, водительское удостоверение, СНИЛС и ряд других сведений. В текущей версии концепции биометрические данные необязательны, но если гражданин захочет их предоставить, то ему будет дана такая возможность. Также предполагается, что карта будет связана с приложением для телефона.
Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.
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