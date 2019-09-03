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РИА Новости

Постный борщ на Украине подорожал на 22%, сообщили в ассоциации поставщиков

13:31 03.09.2019
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© Flickr / Charles KremenakБорщ с острым перцем
Борщ с острым перцем
© Flickr / Charles Kremenak
Борщ с острым перцем. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Борщ стал не по карману многим жителям Украины, так как мясной за год подорожал на 9%, а постный прибавил в цене 22%, заявил во вторник гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
"Борщ (экс-премьера Украины Владимира - ред.) Гройсмана. Почему борщ можно называть по фамилии премьер-министров? А потому, что именно от них зависит цена на продукты, из которых готовится борщ. И хотя председатель предыдущего правительства ушел, но именно от Владимира Гройсмана зависело количество борща, который себе могли позволить на обед украинцы на заработную плату или пенсию", - написал Дорошенко на своей странице в Facebook.
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Он отметил, что за год постный борщ подорожал на 22%, а мясной – на 9%. Дорошенко привел статистику, согласно которой на Украине свинина стала дороже на 5%, картошка подорожала на 90%, свекла – на 10%, капуста добавила в цене 12%. Кроме того, стоимость лука возросла на 71%, сметаны – на 12%, а чеснок – на 53%. Дешевле стала только морковка, на 36%.
"Поскольку многие себе не могут позволить покупать мясо, то последний год был не самый лучший для любителей известного национального блюда. Многие стали вегетарианцами поневоле, а сейчас даже постный борщ не по карману", - добавил Дорошенко.
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил Юрий Одарченко, бывший депутатом Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина", украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.
В августе Дмитрий Разумков, занимавший пост главы президентской партии "Слуга народа", а теперь спикер Верховной рады заявлял, что считает недостаточной заработную плату депутата парламента, вместе с доплатами, в размере до 50 тысяч гривен (1,9 тысячи долларов).
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